Boze busgebruikers starten actie: Bus 50 vanaf januari niet meer via Vaartstraat en Gistels Kassietje

Vanaf januari 2024 zal de bekende buslijn 50 een ander traject volgen tussen Gistel en Oostende. “Dat werd bekokstoofd door mensen die wellicht zelf nooit de bus nemen”, zegt Luc Ghyselbrecht. Hij is met een petitie begonnen waarin wordt gepleit voor het behoud van de bestaande route.

Sinds 1 juli is er heel wat veranderd rond het openbaar vervoer in de regio: buslijnen werden hertekend in functie van efficiënt openbaar vervoer. Dat betekende invoering van nieuwe haltes en het afschaffen van andere stopplaatsen. Her en der was daar al protest tegen. Soms met succes, zoals op de Groenendijk in Bredene en in de wijk Zandvoorde, waar de oude route behouden bleef. Toch is de recente golf niet het eindpunt, want vanaf januari volgt een tweede fase in het vervoerplan. Met opnieuw hertekende bustrajecten.

Gistelnaar Luc Ghyselbrecht schetst: “Bus 50 brengt mensen van Gistel, via de Vaartstraat en het Gistels Kassietje, naar Oostende. En bus 50 bleef deze zomer rijden. Er waren wel geruchten dat het traject zou verlegd worden, maar we waren wel gerustgesteld dat dit niet gebeurde deze zomer. Toch trok ik op onderzoek en kreeg na lang aandringen te horen dat de route via de Vaartstraat geschrapt wordt. Volgens mij zijn die wijzigingen bekokstoofd door mensen die wellicht nooit de bus nemen.”

Hij reikt argumenten aan: “We voelen de boosheid, want dit is een drukke lijn. Ze wordt gebruikt door scholieren, pendelaars, shoppers en bezoekers van het ziekenhuis. De bus zal vanaf januari via de Torhoutsesteenweg rijden. En die is nu al overbelast. Bovendien zal het ook langer duren.” Daarom zijn Luc en Beweging. Net met een petitie begonnen: “We vragen het behoud van de route en zullen de petitie bezorgen aan de vervoerregio en De Lijn.”

Half uur stappen

Nogal wat mensen staan achter de vraag om de route te behouden. Marie-Christine Claerhout en Nadine Deschepper: “We nemen meerdere keren per week de bus, voor een bezoek aan Oostende. Als deze halte wegvalt, zullen we zeker een half uur moeten stappen tot aan de bus.” Gemeenteraadslid Annie Cool (CD&V): “Ik pendel elke dag naar Brussel en deze verbinding geeft in Oostende aansluiting op de trein. Ze moeten de beslissing terugdraaien en de route behouden.” Dennie Declercq: “Ik woon vlakbij en neem minstens drie keer per week de bus naar Oostende voor mijn vrijetijdsbesteding, een bezoek aan Ithaka of verbinding met de trein. De afschaffing van de route is een slechte zaak, want ik zal nog moeilijk in Oostende geraken.” Greta Declerck: “Meerdere keren per week moet ik naar het AZ Damiaan of het Serruysziekenhuis, voor revalidatie. Nu gaat dat vlot met de bus. Ik woon in De Warande en het zal verder stappen zijn voor een bushalte.” Een andere buurtbewoner oppert: “De bus wordt ook veel gebruikt door leerlingen van het SIGO en het KTA.”

Budgetneutraal

Bij de Vervoerregio Oostende duidt ambtelijk voorzitter Lieven Van Eenoo: “De verbinding tussen Gistel en Oostende verdwijnt niet, maar verloopt straks via de N33, Torhoutsesteenweg. Er komt daar een versterking, met elke dertig minuten een bus. De belangrijke attractiepolen in centrum Gistel worden uiteraard nog steeds bediend, waaronder ook het Godelievecollege. De halte aan de school blijft bestaan. De bus rijdt dan naar Westkerke, waar er een knooppunt komt met aansluiting richting Oudenburg, Brugge en verder naar Eernegem, Koekelare en Torhout. De tweede fase met een ander traject voor lijn 50 gaat in begin januari 2024 van start. Intussen is er ook de Gistelbus, die de Vaartstraat en de deelgemeenten Snaaskerke, Zevekote en Moere bedient.”

Van Eenoo wijst erop dat de vraag om de bus blijvend te laten rijden via de Vaartstraat/Gistelsesteenweg, niet eenvoudig op te lossen is: “De nieuwe lijn 50 is cruciaal voor het netwerk in de volledige regio, en is zelfs belangrijk voor de aangrenzende regio’s Brugge en Westhoek. Een eventuele aanpassing van het netwerk moet ook budgetneutraal gebeuren en dus binnen het budget van de vervoerregio blijven. Herzieningen met budgettaire impact moeten dan ook goedgekeurd worden door alle gemeenten van de vervoerregio.”