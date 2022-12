Boudewijnbrug in Brugge is hersteld na defect

In Brugge was de Boudewijnbrug defect. Intussen is de brug weer hersteld. Dat laat de politie weten via een post op Facebook.

“De brug was open voor scheepsverkeer, maar kan niet terug naar beneden. Voorlopig is het niet duidelijk of het euvel snel kan verholpen worden. Vermijd dat stuk van de ring als je kan. Bedankt voor het begrip”, klinkt het bij de politie van Brugge.

Rond middernacht liet de politie weten dat de brug hersteld was.