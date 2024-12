Bolt-steps verdwijnen, maar Autodeelplatforms zitten in de lift: “Gebruiksgemak is een pluspunt”

Vanaf 1 januari 2025 wordt Ieper net iets minder groen en dat mag u zowel letterlijk als figuurlijk nemen, want de 150 deelsteps van Bolt verdwijnen definitief uit ons straatbeeld. Het is Bolt zelf die de stekker uit dit lokale groene project trekt, want blijkbaar werden de deelsteps te weinig gebruikt. Het nieuwe stadsbestuur liet weten dat ze meer willen inzetten op deelfietsen en -auto’s.

Die beslissing staat in schril contrast met het bericht uit januari 2022 toen de deelstep-operator liet weten dat de ‘groene Boltjes’ een groot succes waren en in een half jaar tijd bijna 65.000 kilometer hadden afgelegd in 410.025 minuten. Waar is het dan verkeerd gelopen? Daarop kregen we een antwoord van Guillaume Burland, senior pr-manager bij Bolt. “De 150 deelsteps hebben sinds de lancering in 2021 meer dan 300.000 kilometer afgelegd in de Ieperse regio en daar maakten meer dan 10.000 personen gebruik van. Vergelijken met andere steden is moeilijk omdat Ieper de enige stad van deze omvang was. Ondanks onze inspanningen om het gebruik ervan te stimuleren, hebben we gemerkt dat de vraag naar steps in de stad aanzienlijk lager was dan verwacht. Als financieel verantwoord bedrijf moeten we ervoor zorgen dat onze diensten duurzaam kunnen worden geëxploiteerd, en helaas was dit in Ieper niet het geval.”

350 Bolt-ritten

De beslissing is dus uitsluitend gebaseerd op zakelijke overwegingen. “De diensten van Bolt blijven beschikbaar in andere Belgische steden, zoals Brussel, Antwerpen en Gent. Gebruikers kunnen hun Bolt Balance blijven gebruiken op die locaties. Als ze om welke reden dan ook hun Bolt Balance toch niet kunnen gebruiken, staat ons Customer Support-team klaar om hen voor 30 juni 2025 te helpen met terugbetalingsopties.”

Een frequente gebruiker van de Bolt-deelstep vonden we niet, dus kunnen we ook niet vragen hoe zij het wegvallen van deze groene tweewielertjes zullen opvangen. We informeerden wel bij schepen van mobiliteit Diëgo Desmadryl naar cijfers. “Van juni tot september 2021 werden er gemiddeld 350 ritten per dag geregistreerd. Een frequent weerkerende vraag was naar uitbreiding van de zone, waarop die werd uitgebreid tot voorbij Sint-Jan, tot aan Bellewaerde en tot aan de kern van Vlamertinge. Er werden ook nog 75 deelsteps toegevoegd.”

Ontgrendelkost

De overeenkomst werd volgens de schepen telkens met drie maanden verlengd tot eind 2022. “Na evaluatie bleek dat de steps veel minder werden gebruikt in de winter dan in de zomer. Door de sterk gestegen exploitatiekosten werd door Bolt zelf beslist om de overeenkomst tijdelijk stop te zetten in de winterperiode. Dit kon voor beide partijen zonder kosten. Begin 2023 besliste het stadsbestuur om een concessieovereenkomst uit te schrijven zodat meerdere aanbieders konden intekenen op het aanbod van elektrische deelsteps in de stad.” Schepen Desmadryl ziet nog een andere oorzaak. “In de beginperiode was een elektrische step voor particulieren nogal duur. Nu zie je al veel meer mensen met een eigen step in het straatbeeld. Voor een frequente gebruiker geven de ontgrendelkost van 0,99 euro en de huur van 0,19 euro per minuut nu de doorslag om zelf een elektrische step te kopen.”

Deelwagens

Omdat deelmobiliteit belangrijk blijft voor het nieuwe stadsbestuur kijken ze nu eerder naar deelfietsen en -wagens, vertelt de schepen verder. “Er is voor de deelwagens al een mooi aanbod in onze stad en momenteel werken we aan een visie rond deelfietsen waarop we verder willen inzetten. We moeten ook niet onder stoelen of banken willen steken dat het gebruik van de deelsteps niet meer ideaal was. Het is niet zo dat de wagen werd verruild voor een step en het is er ook niet veiliger op geworden. Daarom hebben we beslist om niet verder in te zetten op de elektrische deelsteps in onze stad.”

Een van de spelers op de deelwagenmarkt is het lokale Claus2you uit Geluveld, die al een beperkte samenwerking met de stad Ieper hebben gerealiseerd via het vorige stadsbestuur. Dat horen we van Thomas Colpaert, die samen met de zussen Elis en Eva Claus dit autodeelplatform van nul hebben opgericht sedert november 2021. “Tot nu toe bestaat de medewerking van de stad er enkel in dat we voorbehouden parkeerplaatsen krijgen voor onze deelwagens, maar we zijn zeker vragende partij voor een intensere samenwerking met het nieuwe stadsbestuur.”

En dat zou volgens Thomas zelfs heel vlug kunnen gaan. “Dankzij het voorbereidende werk voor de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), waarvoor Claus2you via een openbare aanbesteding al 100 deelwagens heeft mogen leveren voor vier vervoersregio’s (Midwest, Westhoek, Oostende en Brugge) om de basisbereikbaarheid van bewoners te verbeteren. Het stadsbestuur kan zowel voor Ieper als haar deelgemeentes kijken waar de basisbereikbaarheid geoptimaliseerd kan worden door Hoppin-deelwagens bij te bestellen via de vervoersregio, waar we werken met een minimumafnamegarantie. Dit zou het ultieme bewijs zijn voor de burger dat ze geloven in de filosofie van het autodeelplatform. Nu is het engagement te vrijblijvend en blijft het voorlopig vooral bij woorden en het promoten van autodelen op de website van stad Ieper of het organiseren van een infoavond.”

In Ieper staan er nu vijf deelwagens (op fossiele brandstof, red.). “Straks komt er nog een elektrisch model bij en zullen er dus zes Claus2you-deelwagens in omloop zijn. Die staan aan het station (4), Gezelleplein (1) en Minneplein (1). De bezettingsgraad bedraagt vandaag 0,87 ritten per dag. Dat betekent dat elke wagen bijna dagelijks gebruikt wordt.”

Exponentiële groei

Ook bedrijven en instellingen zoals CAW en De Lovie hebben de weg naar het Claus2you-platform gevonden. “Zo moeten die medewerkers niet meer hun privéwagen gebruiken. Bovendien is het gebruiksgemak van reserveren tot drie minuten voor aanvang een pluspunt. Je kan ook een uur voor aanvang van je reservatie nog annuleren. Over heel West-Vlaanderen rijden er tegen begin februari zo’n 150 Claus2you-deelwagens rond. Het profiel van onze gebruikers is uiteenlopend, met 1980 als gemiddeld geboortejaar. In Ieper zijn er 145 gebruikers die onze wagens al 17.000 uren gebruikt hebben via zo’n 2.000 reserveringen. We willen het aanbod fors uitbreiden, want de exponentiële groei bewijst de noodzaak van ons autodeelplatform. We moeten dringend eens met het stadsbestuur rond de tafel zitten.”

Ook deelwagenplatform Cambio is actief in Ieper. “Op dit moment hebben we er vijf wagens staan: aan het station (3), het Astridpark (1) en het Gezelleplein (1). Zo’n 170 Ieperlingen maakten in 2024 van deze wagens gebruik, goed voor 1.170 reservaties in totaal. We hopen in 2025 ook in Ieper nog verder te kunnen groeien.”