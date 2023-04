Boetes van 184 euro voor wie toch door Menenpoort rijdt in verboden richting: “Politie houdt geregeld toezicht”

Naar aanleiding van de restauratiewerken werd onder de Menenpoort sinds maandag eenrichtingsverkeer ingevoerd, maar heel wat bestuurders negeren dit. Ze riskeren boetes van 184 euro, want de politie houdt effectief controles. “Maar we maken er geen heksenjacht van.”

Alleen auto’s uit de richting van de Frenchlaan mogen nog door de Menenpoort rijden nu de voorbereidende werken zijn aangevat voor de restauratie van het monument. Aan de andere kant van de Menenpoort is het voor wagens voortaan verboden om vanuit de Bollingstraat af te draaien door de poort richting Frenchlaan. Ondanks verschillende nieuwe verkeersborden bij het kruispunt blijken heel wat bestuurders de nieuwe verkeerssituatie te negeren. Maar dat blijft niet ongestraft.

“Ze riskeren een boete van 184,20 euro”, waarschuwt Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. “We proberen vanuit de politie geregeld toezicht te voorzien om de veiligheid van het verkeer te garanderen, maar we maken er geen heksenjacht van.”

Fietsers

Fietsers mogen wel nog in beide richting door de Menenpoort. “In latere fases, wanneer de stellingen geplaatst zijn, wordt de mobiliteit voor doorgaand verkeer nog verder beperkt en zullen auto’s uit twee richtingen helemaal niet meer mogelijk zijn”, aldus Verdru.

Last Post

Ondanks de nieuwe locatie op de vestingen naast de poort, trekt de Last Post ’s avonds nog veel volk. Dat bleek donderdagavond. Ook op deze momenten wordt de politie ingeschakeld om de mensenmassa in goede banen te leiden. “Alle vrijwilligers en medewerkers doen hun best, de plechtigheden verlopen goed en proberen we zo te houden”, aldus Benoit Mottrie, voorzitter van de Last Post Association. (TP)