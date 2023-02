Blue-Bikes zitten in de lift: verdubbeling aantal ritten in vier jaar

De populariteit van de blauwe deelfietsen aan het station en Waregem Expo zit in stijgende lijn. In 2022 werd afgeklokt op meer dan 2.200 ritten. Het stadsbestuur maakt ook aanspraak op subsidies voor de aanleg van fietsinfrastructuur op verschillende plaatsen in Waregem.

Van amper 911 ritten in 2018 tot 2.224 ritten in 2022: een verdubbeling op vier jaar tijd. De Blue-bikes in Waregem blijven aan populariteit winnen. Dat blijkt uit cijfers die het stadsbestuur bekendgemaakt heeft. “318 unieke gebruikers zorgden samen voor 2.224 uitleenbeurten. Dat is een stijging met maar liefst 38 procent tegenover 2021”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V).

Sinds midden 2011 beschikt Waregem over deelfietsen aan het station, in 2017 kwam er een ‘hub’ op de parking van Waregem Expo bij. De 23 beschikbare en herkenbare fietsen hebben een trouwe schare fans, vooral onder pendelaars uit het Gentse. Zij tekenden de laatste drie jaar voor samengeteld 1.468 ritten. “Gebruikers uit de regio Deinze komen op plaats twee, met 775 ritten, gevolgd door onze eigen regio. Daar tellen we 575 ritten”, zegt Himpe.

In omgekeerde richting gebruiken Waregemnaren het meest een Blue-bike aan het station van Deinze, waar er 2.524 ritten op drie jaar tijd geregistreerd werden.

Subsidies

Ook het gebruik van de elektrische deelwagens stijgt. Eerder maakte de stad bekend dat er een derde deelwagen bijkomt in Waregem. De twee bestaande elektrische wagens leggen gemiddeld 900 kilometer per maand af, goed voor 196 gebruiksuren per maand. Dankzij de uitbreiding van het project – waarvoor de stad samenwerkt met de intercommunale Leiedal – staat er straks een deelwagen aan Waregem Expo, aan de Noorderlaan bij het station en aan de Zorgcampus in de Zuiderlaan.

Aantal uitleenbeurten is gestegen met 38 procent tegenover 2021 – Philip Himpe, Schepen van Mobiliteit (CD&V)

Er is nog meer mobiliteitsnieuws. Waregem diende vier aanvragen voor subsidies in bij de Vlaamse overheid, die 150 miljoen euro veil heeft om te verdelen over de Vlaamse gemeenten. Die middelen kaderen binnen het Kopenhagenplan om werken op of aan gemeentelijke fietswegen te helpen financieren. “Waregem staat met 867.000 euro op de vijftiende plaats in de lijst”, zegt burgemeester en Vlaams Parlementslid Kurt Vanryckeghem (CD&V).

Concreet mikt het stadsbestuur op subsidies voor de vernieuwing van de fietspaden in de Wortegemseweg en voor de heraanleg van de wegenis (inclusief rioleringswerken) in de Desselgemse Kwadestraat. Het derde project is de nieuwe fietsverbinding tussen Desselgem en Sint-Eloois-Vijve, in de Schoendalestraat.

Tot slot is er de nieuwe infrastructuur aan Beveren-Trakel, tussen de Grote Heerweg en De Leie, waar karrensporen met een tractorsluis aangelegd worden. Als alle projecten binnengehaald worden, maakt Waregem aanspraak op 867.000 euro. Groen reageerde tijdens de gemeenteraad tevreden op dat nieuws. “Al moet het gezegd dat in onze regio verschillende steden en gemeenten nog een pak meer inspanningen willen leveren. Zo is het investeringsbudget hoger in Roeselare, Kortrijk, Harelbeke, Deinze en Zulte”, zei oppositieraadslid Simon Wemel. Hij verwees ook naar het meest recente fietsrapport, waarin Waregem slechter scoort dan het Vlaamse gemiddelde. Zowel op vlak van fietsinfrastructuur, beleving als communicatie behaalt onze stad slechts 5/10. (PNW/LV)