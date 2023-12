Blinden kunnen slechts 1 op 6 kruispunten veilig oversteken met auditieve ondersteuning

Minder dan 1 op de 6 kruispunten langs gewestwegen in West-Vlaanderen is veilig voor personen met een visuele beperking. “Daardoor is het voor die mensen een hele uitdaging om zich in het verkeer te begeven”, klaagt Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) uit Brugge aan. Volgens minister Lydia Peeters (Open VLD) worden procedures om maatregelen aan te vragen vereenvoudigd.

Slechts 50 van de 332 kruispunten voor voetgangers langs gewestwegen in West-Vlaanderen zijn uitgerust met ratelklikkers of drukknoppen met auditieve ondersteuning. Dat betekent dat minder dan één op zes kruispunten in onze provincie veilig is voor blinden en slechtzienden. “Het is voor hen elke dag opnieuw een hele uitdaging om zich in het verkeer te begeven. Ze vermijden vaak uitstappen, gewoon omdat er geen veilige oversteekplaatsen zijn voor hen. Dat kan echt niet. Wanneer gaat de minister daar eindelijk werk van maken?”, vraagt Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) zich af, die de cijfers opvroeg.

“Het is voor blinden elke dag opnieuw een hele uitdaging om zich in het verkeer te begeven”

West-Vlaanderen doet het trouwens niet eens zo slecht in vergelijking met andere provincies. In Vlaanderen doet enkel Limburg beter, met 21 procent veilige oversteekplaatsen. Over heel Vlaanderen zijn 184 van de 1.720 kruispunten langs gewestwegen – iets meer dan 1 op 10 – veilig voor blinden en slechtzienden.

Herziening

Volgens het kabinet van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) worden de verkeerslichten normaliter pas na aanvraag uitgerust met akoestische of auditieve signalisatie. “In het kader van het geactualiseerde verkeersveiligheidsplan hebben we gesprekken gevoerd met organisaties die personen met een functionele beperking vertegenwoordigen en wordt deze aanpak nu volop herzien.”

“Normaal worden verkeerslichten pas uitgerust met auditivie signalisatie na aanvraag, maar voor binnen de bebouwde kom zullen we dit automatisch doen”

“Binnen de bebouwde kom zullen we direct zorgen voor auditieve signalisatie op alle takken van een verkeerslicht. In de andere gevallen zal dit nog moeten gebeuren met een aanvraag, maar die procedure zal wel simpeler zijn en je zal geen ondersteuning meer nodig hebben van een vereniging voor blinden en slechtzienden. Bij de aanleg van nieuwe kruispunten of grondige herinrichtingen zullen de nodige kabels al voorzien worden, zodat de aanvraag ook sneller kan verwerkt worden”, besluit Peeters.