Blauwe zone in Wervik minder groot, Hellestraat wordt fietsstraat

De blauwe zone in Wervik en Geluwe wordt afgebouwd. “In Wervik gaan we ons beperken tot de handelsas en dus van de Sint-Medardusstraat tot het kruispunt van de Molen- en Stationsstraat”, zegt schepen van Mobiliteit Tom Durnez (CD&V). “De Steenakker behoort ook tot de handelsas. In Geluwe verdwijnt de blauwe zone.”

“In Geluwe beperkt de blauwe zone zich nu tot alleen de Ieperstraat. De parkeerplaatsen P30 (maximum 30 minuten) worden behouden en op sommige plaatsen zelfs uitgebreid.”

School Futura

Tijdens de paasvakantie in april vorig jaar ging een nieuw mobiliteitsplan in voege en kwamen er heel wat fietsstraten. Ook de Hellestraat wordt nu een fietsstraat. Daar bevindt zich de school Futura en de directie is al lang vragende partij om ook daar een fietsstraat te voorzien.

“We gaan ook een verbod voorzien van zwaar verkeer bij het begin en einde van de schooluren”, zegt Tom Durnez. “De rijrichting in de Sint Jorisstraat zal worden omgedraaid. Het is daar nu al een schoolstraat en er komt een slagboom.”

Scherpenheuvelstraat

Ondanks een petitie wordt de rijrichting in de Scherpenheuvelstraat behouden. Nieuw worden ook trajectcontroles op snelheid en zwaar verkeer binnen zone 30 en zone 50. De stad gaat trajectcontroles huren. “We denken aan de Koestraat, de doortocht in Kruiseke, de Menensesteenweg en de Wervikstraat in Geluwe”’, aldus de bevoegde schepen.

“Voor mobiliteit is er extra geld voorzien. De aanpassing van onze mobiliteit in onze stad gaat naar een eindfase. Na een tweede lezing in de mobiliteitscommissie, komt het ter beslissing naar het schepencollege Dit na een grote consultatieronde via adviesraden, de bevolking en de scholen.

Aanpassingen

Hierna kunnen we starten met de aanpassingen zoals het afbouwen van de blauwe zone in onze stad, het bestendigen van de fietsstraten waar nodig en de uitbreiding voor de Hellestraat, het verbod op zwaar verkeer bij het begin en einde van de school, de aanpassing van de circulatie rond de Sint Jorisstraat en de Scherpenheuvelstraat en trajectcontroles op snelheid en zwaar verkeer binnen zone 30 en zone 50.

Extra gelden zijn voorzien voor de bestendiging van een deel van de fietsstraten, het aanmaken van een aangeduide parkeerroute. Het vervangen van onze P30-sensoren naar een nieuwe generatie staat ook ingepland.

“Volgend jaar willen wij drie oversteken nabij de schoolomgeving Graankorrel Geluwe aanpakken en veiliger maken: kruispunt Beselarestraat-Kapellestraat, oversteekplaats Beselarestraat naar voetgangersweg Ter Linde en Lourdesstraat ter hoogte van ‘t Stroomke.