Blankenbergse CD&V stelt rijrichting vernieuwde Ruzettelaan in vraag

Nu de heraanleg van de A. Ruzettelaan in de laatste fase zit, stelt de oppositie zich vragen bij de rijrichting. “Verbazing alom bij veel omwonenden, die aan de hand van de verkeersborden zagen de rijrichting plots stad-uit is in plaats van stad-in, zoals in het oorspronkelijk ontwerp was voorzien. Geen enkele communicatie, geen enkele motivatie vanuit het stadsbestuur is er hierrond geweest”, zegt Sandy Buysschaert, die in de gemeenteraad zetelt voor CD&V.

Verkeerstechnisch was volgens Buysschaert een rijrichting stad-in de meest voor de hand liggende keuze. “‘s Morgens is er veel beweging van vrachtwagens richting zeedijk voor bevoorrading van de handelszaken. Die keuze was dan ook om de vracht- en koelwagens in de woonwijk rondom de Prinsenlaan te vermijden en dus via de Ruzettelaan de stad in te sturen. Een tweede voordeel was dat het toeristisch verkeer op die manier eerst de parkeerplaatsen die het verst van de woonzone liggen ziet, wat positief zou zijn voor de parkeerdruk in de woonzone zelf. Tot slot moet er nu als gevolg van de plotse wijziging achterwaarts in de parkeerplaatsen ingereden worden, wat in deze zone niet aangeraden was. Met de wijziging van de rijrichting creëert het stadsbestuur conflicten en ergernis bij de buurtbewoners”, klinkt het.

Reactie schepen

CD&V vroeg hierover uitleg in de gemeenteraad en kreeg deze uitvoerig van schepen Patrick De Klerck (Open VLD), bevoegd voor de mobiliteit in de stad. “Vooreerst staat in het mobiliteitsplan dat de Koning Albert I-laan dé as voor het doorgaande verkeer is en een ontsluitende functie heeft voor de oostzijde van Blankenberge. Uit de initiële stukken die het studiebureau Plantech voorlegde op de vergadering met het stadsbestuur van 28 november 2019, blijkt overigens dat de rijrichting werd voorgesteld vanaf de Gadeynehelling in de richting van de N34. In een samenkomst van het college op 16 oktober 2020 werd dan beslist de rijrichting om te keren van de N34 naar de Gadeynehelling”, zegt hij.

Vlotter de stad uit

“Wat betreft het uitgaand verkeer kan er gesteld worden dat de trafieken op deze manier vlotter de stad uit kunnen rijden met aansluiting op de Koning Albert I laan. Op drukke dagen kan dit het verkeer ter hoogte van de mogelijke bottleneck treinstation/Kerkstraat ontlasten. Met het afsluiten van de Ruzettelaan tussen de Astridlaan en Koning Albert-I-laan is de voorbije maanden tevens gebleken dat de huidige toestand niet leidt tot significante toename van voertuigen naar de Ruzettelaan via de Astridlaan/Prinsenlaan/Marie-Josélaan”, aldus De Klerck.

Tweemaal tramoverweg over

Indien er geopteerd zou worden voor inkomend verkeer in de Ruzettelaan, dan zijn daar volgens De Klerck een aantal nadelen aan verbonden. “De J. de Troozlaan zou in dit geval een gedeeltelijk een doodlopende straat worden ter hoogte van het kruispunt met de M. Devriendtlaan en Gadeynehelling waardoor de Prinsenlaan en Astridlaan extra belast worden door uitgaand verkeer. Inkomend verkeer moet dan bovendien tweemaal een overweg voor de tram oversteken, wat zeker voor bezoekers die weinig vertrouwd zijn met een tram een verwarrend effect kan hebben”, klinkt het. (WK)