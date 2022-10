Blankenbergse CD&V noemt betalende bezoekersparkeerkaart in blauwe zone “onwettig”

Begin dit jaar werd in Blankenberge een digitale betalende bezoekersparkeerkaart geïntroduceerd waarmee je zonder parkeerschijf ongelimiteerd kan parkeren in de blauwe zone. De invoering ervan gebeurde volgens CD&V Blankenberge zonder advies van de stedelijke verkeerscommissie.

“De adviesraad kreeg in februari enkel een mededeling door de bevoegde schepen Patrick De Klerck. Van enig voorafgaandelijk juridisch onderzoek werd de verkeerscommissie niet ingelicht”, stelt Marc Dhondt, voorzitter van de verkeerscommissie.

Volgens CD&V is het systeem onwettig. “Op onze vraag heeft het kennis- en expertisecentrum het dossier onderzocht en het systeem bleek volledig in strijd te zijn met de bepalingen van onder andere de wegcode, waarin van betalende (digitale) bezoekersparkeerkaarten voor het ongelimiteerd parkeren in de blauwe zone totaal geen sprake is. Het antwoord van het expertisecentrum is dus duidelijk: het systeem is onwettig. Dat werd ons ook bevestigd door een onafhankelijk expert”, klinkt het.

Afschaffen

Volgens Dhondt en de CD&V zit er dus niets anders op dan de kaart per direct af te schaffen. Het stadsbestuur reageert verwonderd. “We gaan dit laten onderzoeken, maar ik wil eerst het rapport van het kennis- en expertisecentrum inzien. Nu zijn die aantijgingen voor mij nergens op gebaseerd”, zegt schepen De Klerck (Open VLD).

Volgens De Klerck is de bewering dat het systeem niet besproken werd in de verkeerscommissie, uit de lucht gegrepen. “Al onder de vorige meerderheid werd het systeem daar aangekaart, alleen is het toen niet opgepikt geweest. Voorafgaand aan de invoering werd het ook voorgelegd aan het parkeerbedrijf OPC en de politie en we hebben toen geen opmerkingen inzake een mogelijke onwettigheid ontvangen”, klinkt het.

Randparkeren

Vanuit de oppositie kwam in de gemeenteraad ook de opmerking dat het systeem van de goedkopere bezoekersparkeerkaarten nefast zou zijn voor het inmiddels al duurder gemaakte randparkeren. “Op die manier trekt men opnieuw meer het toeristisch parkeren aan in de woonwijken”, aldus de Blankenbergse CD&V.

Schepen Patrick De Klerck is daar kort over. “Het systeem is bedoeld voor bewoners die bezoekers over de vloer krijgen, en heeft dus niets met het randparkeren te maken. Dit is appels met peren vergelijken.”