Blankenberge start proefproject met elektrische deelsteps

De elektrische deelsteps van Hoppy zijn vanaf vandaag, 1 april ook beschikbaar in Blankenberge. Het gaat voorlopig om een proefproject van zes maanden. “In een eerste fase komen er 150 e-steps, die een gelimiteerde snelheid hebben en op verschillende locaties en openbare zones in onze stad beschikbaar zijn. Indien het project succesvol blijkt, komen er nog eens 150 e-steps bij”, zegt schepen van Mobiliteit Patrick De Klerck (Open VLD).

Het lokaal bestuur bood eerder al deelfietsen aan. “Met dit pilootproject willen we de deelmobiliteit in onze stad verder gestalte geven. We spelen hiermee ook in op vragen die we ontvingen, rond het aanbieden van alternatieve verplaatsingsmogelijkheden”, klinkt het. Gebruikers kunnen hun routes plannen tussen een vijftigtal zones. Door deze te spreiden over de hele stad, hoopt Hoppy zowel de toeristen als de locals aan te spreken.

Speciale rekken

“De zones zijn zichtbaar in de applicatie, maar worden ook visueel kenbaar gemaakt in het straatbeeld. Binnenkort worden ze bovendien voorzien van steprekken die speciaal ontwikkeld zijn voor de vaak winderige weersomstandigheden aan de kust”, aldus Kenny Vercruysse van Hoppy.

Het is de bedoeling dat de gebruiker de step ophaalt en afzet in een van de vijftig daartoe voorziene zones. Ze mogen dus niet op willekeurige plaatsen worden achtergelaten. “Naast orde en netheid, zetten we met Hoppy maximaal in op veiligheid. Zo start de Hoppy-applicatie altijd met een aantal tips en wordt de gebruiker meermaals gesensibiliseerd over de wegcode, rond helmgebruik, veiligheid en hoffelijkheid”, klinkt het.

Strengere regels

De regels rond e-steps werden recent ook iets strenger gemaakt: de minimumleeftijd is voortaan 16 jaar, met twee op één step mag niet langer en ook op het voetpad rijden is voortaan verboden. “Onze elektrische deelsteps zijn uitgerust met ledverlichting, ook aan de zijkanten, om de zichtbaarheid te verhogen. Verder beschikken ze over verwisselbare batterijen en luchtloze banden, waardoor er geen risico is om lek te rijden. Een dubbele pikkel zorgt ervoor dat de step stevig geparkeerd staat en aldus de soms hevige windstoten aan zee kan trotseren”, aldus nog Kenny Vercruysse van Hoppy.

Meer info op www.behoppy.be