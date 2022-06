Blankenberge krijgt regenboogzebrapad aan station

De oversteekplaats voor de ingang van het station in Blankenberge steekt sinds vrijdag in een kleurrijk jasje. Met het regenboogzebrapad geeft het lokaal bestuur gehoor aan de oproep van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters om inclusiviteit letterlijk in de verf te zetten.

“Het regenboogzebrapad doorbreekt het taboe rond seksuele voorkeur en genderidentiteit. Het herinnert er de vele passanten dagelijks aan hoe mooi en kleurrijk diversiteit wel is”, verduidelijkt schepen voor Diversiteitsbeleid Annie De Pauw (Vooruit).

Eerder deze week kondigde het stadsbestuur al de samenwerking aan met kunstenaar Wietse Hindryckx om de containers naast het station van streetart te voorzien. Ook dit kunstwerk heeft als thema vrede en verdraagzaamheid.

Burgemeester Björn Prasse: “De oversteekplaats tussen het station en het Koning Leopold III-plein, een belangrijke ontmoetingsplaats in de stad, wordt jaarlijks door vele duizenden inwoners en bezoekers gebruikt. De keuze voor die locatie is dus zeer bewust geweest. Het kunstwerk van Wietse en het regenboogzebrapad versterken elkaar voortreffelijk, en laat de boodschap duidelijk zijn: in Blankenberge is iedereen welkom en kan iedereen gewoon zichzelf zijn.”