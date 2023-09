Binnenstad van Oostende is zondag opnieuw autovrij: “Tonen dat het centrum perfect bereikbaar is met de fiets”

Zondag wordt het centrum van Oostende nog autoluwer want dan neemt de kuststad voor de vijfde keer deel aan de Autovrije Zondag. “Sommigen met een pasje kunnen wel door”, luidt het. Er zijn vier locaties met activiteiten.

“We maken het historische centrum, begrensd door de Vindictivelaan, Leopold II laan en Visserskaai autovrij. De dienst vrije tijd voorziet op de pleinen activiteiten voor de passant”, zegt schepen voor Vrije Tijd Bart Plasschaert.

Oostende maakte in de voorbije maanden het centrum al wat autoluwer. “Het is vooral een mogelijkheid om te tonen dat het centrum van de stad perfect bereikbaar is met de fiets.”

Voor hulpdiensten, stadsdiensten, openbaar vervoer, taxi’s en personen met een parkeerkaart voor mensen met een beperking is er een doorgang voorzien als ze in het bezit zijn van een doorgangskaart. Ook leveranciers van verse voeding mogen in bepaalde omstandigheden door.

Binnenstad

De binnenstad werd de voorbije maanden al een stuk auto-armer gemaakt. Burgemeester Bart Tommelein legt uit: “We hebben begrip voor de opmerkingen, maar ik denk dat dit de toekomst is. In zo’n kleine binnenstad kun je onmogelijk al het autoverkeer blijven toelaten. Dat is ook in andere steden zo. We nemen de komende periode wel nog maatregelen zodat de plaatsen voor zorgverstrekkers, de laad- en loszones en de plaatsen voor mensen die bijvoorbeeld herstellingen doen uitgebreid worden. Er komen ook bijkomende fietsenstallingen.”

Veel te doen op pleinen

Op de (verkeersvrije) Leopold II laan zijn er een gocartparcours, visvijver, reuzeslide, skybikes en een Uitpas-infostand. In de Lijnbaanstraat kan men rijden met gekke fietsen, op het Zeeheldenplein zijn er initiaties skateboarden, inlineskate en klimmen. Op het Sint-Petrus- en Paulusplein staat een rijsimulator en zijn er initiaties met elektrische steps en andere elektrische vervoersmiddelen. Op het Vissersplein start de plateaukoers en op de Vistrap is er de ‘Dag van de Garnaal’.

Alles vindt plaats van 12 tot 18 uur.