Binnenkort ook deelwagens in Heule, Bissegem en Marke

In Kortrijk zijn er op vandaag 31 deelwagens actief. 16 ervan via aanbieder Cambio, 15 via een particulier kostendelend autodeelsysteem, Dégage en CozyWheels. Naast het huidig aanbod van Cambio in de binnenstad en het stimuleren van particulier autodelen introduceren we 4 elektrische deelwagens in de deelgemeenten Heule, Bissegem en Marke via het raamcontract van Leiedal met FOX Share. De wagens zullen na de zomer beschikbaar zijn.

Kortrijk zet ten volle in op de groei van het autodeelaanbod, zowel in het centrum als in de deelgemeenten. De stad tekende hiervoor in in het raamcontract van Leiedal, waarin de uitrol van autodelen in de regio op 28 oktober 2022 werd gegund aan FOX Share, het carsharing label van Van Mossel Devos-Capoen. In samenspraak met FOX Share werd beslist om te starten met 4 elektrische gezinswagens Renault Zoë (1 per locatie), met de mogelijkheid om daarna uit te breiden wanneer er voldoende vraag is. In het kader van onze regionale en lokale klimaatdoelstellingen is er bewust gekozen voor elektrische wagens.

“Het gebruik van deelwagens in stedelijke omgevingen is belangrijk vanwege meerdere redenen. Het vermindert verkeerscongestie en creëert meer ruimte op de wegen en parkeerplaatsen. Het draagt bij aan een duurzame omgeving door de uitstoot te verminderen en het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren. Het bespaart ook kosten voor gebruikers, aangezien ze geen eigen auto hoeven te bezitten en te onderhouden. Ze spelen een cruciale rol bij het bevorderen van duurzame mobiliteit en het creëren van leefbare stedelijke omgevingen”, zegt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit.

Locaties extra deelwagens

De locaties voor de extra elektrische deelwagens werden onderzocht op basis van van de woondichtheid, leeftijdscategorie, aanwezige functies en een bevraging. Op elk van de 4 locaties is op vandaag reeds een laadpaal van Allego aanwezig:

– Bissegem Vlaswaagplein

– Heule centrum (parking Heulsekasteelstraat)

– Heule Watermolen (parking tussen Bozestraat, Watermolenwal en Izegemsestraat)

– Marke plaats

Cambio breidt uit op Sint-Jansplein en President Rooseveltplein

Ook aanbieder Cambio stelt extra wagens ter beschikking! Het aanbod wordt op het Sint-Jansplein verder uitgebreid met een extra berline (wagen binnen de klasse M) en op het President Rooseveltplein met een break (wagen binnen de klasse L). Deze wagens zullen al in de zomer beschikbaar zijn. Dit brengt de teller van de Cambio wagens in onze stad op 18.