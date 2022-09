Bijkomende bevraging over proefopstelling in Jabbeke

Het schepencollege van Jabbeke besliste om de proefopstelling in de Kapellestraat en de Koffiestraat langer aan te houden. Dat staat te lezen op de website van de gemeente Jabbeke.

“Zoals onlangs gecommuniceerd werd door het schepencollege beslist om een nieuwe bevraging te organiseren in verband met de proefopstelling in de Kapellestraat en de Koffiestraat”, klinkt het. “De vragenlijst die in juli werd verspreid, werd door een 100-tal respondenten ingevuld. De gemeenteraadscommissie verkeer en het schepencollege zijn van mening dat er onvoldoende cijfermateriaal is om nu al een beslissing te nemen in verband met de proefopstelling.”

“Bijgevolg werd beslist om een bijkomende bevraging te organiseren onder de buurtbewoners en de frequente gebruikers van deze straten. Op basis van deze bijkomstige gegevens kan dan een meer geïnformeerde beslissing genomen worden.”

Nog tot 12 oktober

Wie de vragenlijst zelf nog wenst in te vullen, kan terecht op de website van de gemeente Jabbeke. Ook wie in juli al deelnam, wordt opnieuw uitgenodigd om de lijst met nieuwe vragen in te vullen. De lijst is beschikbaar tot en met 12 oktober. (BV)