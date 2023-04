Bewoners Veurnestraat in Leisele kaarten overtredingen eenrichtingsstraat aan: “In de stad doet niemand dat”

In de Veurnestraat in Leisele – van de huisnummers 3 tot en met 14 – geldt eenrichtingsverkeer. Dat is goed en zelfs noodzakelijk, gezien de aanwezigheid van een grote basisschool. Als de school uit is, is het immers erg druk in de straat. Inwoners Marcel Laleman en Egide Maenhout wijzen er op dat het eenrichtingsverkeer quasi dagelijks geschonden wordt. “In de stad doet niemand dat, hier is dat voor sommigen normaal.”

Het stuk van de Veurnestraat dat in de dorpskern gelegen is en waarover het hier gaat, loopt van aan ’t Blommetje tot aan de kapel. Er wonen een twaalftal gezinnen op het traject en er ligt ook een grote school: de Libel. Vanuit de richting van het marktplein en de wijk Clachoire is – behalve voor fietsers en brommers – inrijden in deze straat verboden. Dat wordt ook duidelijk gemaakt aan de hand van twee verschillende verkeersborden. De meeste mensen volgen het verbod goed op, maar niet iedereen. Nochtans is door een verboden richting rijden een overtreding uit de op een na zwaarste categorie waar een boete van 184,02 euro op staat.

Schoolomgeving

Marcel Laleman (76) en zijn echtgenote Monique wonen op het betrokken traject, evenals Egide Maenhout (70) en zijn vrouw Magda. Zij kennen de situatie ter plekke behoorlijk goed. “Het is op vraag van de inwoners van de straat en van de school dat het eenrichtingsverkeer er is gekomen”, vertelt Marcel. “Ik denk dat de beslissing dateert uit de periode dat Gerard Liefooghe burgemeester is geworden. Ik herinner mij immers nog dat hij bij ons een tas koffie dronk en beloofde om daarvoor te kijken.

Het eenrichtingsverkeer is een goede zaak. Meer nog, omwille van de aanwezigheid van de school is het een noodzaak. ’s Morgens zet het gros van de ouders hun kinderen af aan de kant van het kerkhof, maar de school verlaten, gebeurt via de Veurnestraat. Om 12 uur ’s middags en zeker om 16 uur en de vrijdag om 15 uur is het hier een drukte van jewelste. Een wirwar van auto’s, fietsers en voetgangers.

“Ook mijn eigen zoon heb ik al eens moeten terugsturen”

Aan beide kanten mogen er geparkeerde wagens staan. Een grote school betekent heel wat leerkrachten die hun wagen ’s morgens zo veel mogelijk in de straat parkeren. De situatie in onze straat is dan nog eens zo dat er lang niet overal voetpaden zijn. Gelukkig hebben de meeste inwoners hun eigen private oprit. Dat spaart parking op de rijweg. Ik wil maar zeggen dat het chaos en opstopping zou zijn, mochten automobilisten van twee kanten mogen komen. Ik moet wel zeggen dat de leerkrachten zeer attent zijn op de veiligheid van de kinderen, wanneer de school gedaan is. Men is zeer alert.”

Dagelijkse overtreding

Egide en Marcel zeggen dat er dagelijks automobilisten het eenrichtingsbord negeren. Soms één keer op een dag, soms vier keer op een dag. Vooral in het weekend maar ook tijdens de week. En het zijn zowel Fransen als Belgen, automobilisten en landbouwvoertuigen.

“Als je vraagt wat de reden is dat sommigen het doen, dan zou ik gemakzucht antwoorden”, zegt Egide. “Men ziet er tegenop om de omweg langs het Stationsplein te maken. Of er mensen zijn die het verbodsbord niet zien, betwijfel ik. Een verkeersbord dat zo essentieel is als het rode bord met de horizontale witte streep, kent iedereen. Misschien staat het te hoog en zou het meer opvallen mocht het iets lager staan?

Geen controle

Of er wettelijk speling is om dat te doen, is een andere vraag. Het gebeurt dat ik buiten aan het werk ben als er tegen de richting in een wagen doorrijdt. Ik durf de mensen dan wel eens attent maken op hun overtreding. Niet iedereen apprecieert dat… Ook mijn eigen zoon heb ik ooit al een keer terug gestuurd. En ik heb er toen bij gezegd dat als ik de garde was geweest, ik een pv had geschreven.”

“Wanneer de wijkagent vertrekt, veranderen de mensen meteen hun gedrag”

“Hier is niets van controle”, vervolgt Marcel. “Staat de wijkagent tijdens het spitsuur een keer aan de school, dan doet iedereen alles volgens het boekje. Vanaf het moment dat hij vertrokken is, veranderen de mensen meteen hun gedrag. Wij benadrukken dat werkelijk alle ouders het eenrichtingsverkeer respecteren. Sommigen trekken zich er niets van aan. In de stad rijdt niemand door een sens unique en ook in Frankrijk moet je dat niet proberen! Maar in Leisele vinden sommigen dat blijkbaar normaal… We hebben dit even onder de aandacht willen brengen. Het is immers niet oké.”

Reactie

Burgemeester Gerard Liefooghe reageert: “Tot op heden heeft niemand mij hierover aangesproken. Nu ik weet heb hiervan, zal ik dit doorgeven aan de politie met de vraag om regelmatig de combi te stationeren op de plaats waar overtreders betrapt en beboet kunnen worden. Normaal gezien ben ik voor preventie en waarschuwing, maar door de verboden richting rijden, is een zware overtreding die geen excuus verdraagt.” (AB)