Bewoners tevreden over afschaffing zone 30 in Zilverlaan en Stuiverstraat in Oostende: “Nieuwe maatregelen al in april van kracht”

Buurtbewoners zijn gewonnen voor de afschaffing van de zone 30, weldra in de Zilverlaan in Oostende. De flitspaal tegen patsers in de Stuiverstraat blijft staan. “We zullen vooraf en nadien meten en zullen niet te beroerd zijn om het terug te schroeven als dat nodig blijkt”, zegt burgemeester John Crombez.

Het stadsbestuur startte vorige maand het traject om van de zone 30 in de Zilverlaan (tussen Gistelsesteenweg en rondpunt, red.) en de Stuiverstraat (tussen begraafplaats en datzelfde rondpunt, red.) opnieuw een zone 50 te maken. Donderdagavond waren de inwoners van die zones en de aanpalende straten uitgenodigd op een bewonersvergadering, de eerste dergelijke bijeenkomst tussen het nieuwe stadsbestuur en inwoners. “Het wordt een vast stramien om te luisteren naar de inwoners”, zei schepen voor Participatie en Mobiliteit Judith Ooms (Vooruit) daarover. Een veertigtal mensen was aanwezig in de bar van de Mister V-arena. Burgemeester John Crombez (Vooruit) gaf een algemene schets van de plannen en de werkwijze. “We zullen vooraf meten, aanpassingen uitvoeren en nadien opnieuw meten. Als blijkt dat maatregelen niet zouden werken dan zullen we niet te beroerd zijn om dat terug te schroeven.” Hij herhaalde dat de invoering van de zone 30 niet heeft geleid tot een daling van de verkeersongevallen.

Zilverlaan

Een beeld van de wijzigingen aan de Zilverlaan. © GF

Voor de Zilverlaan presenteerde Pieter Decrock (diensthoofd mobiliteit) concrete maatregelen waaruit blijkt dat er niet zomaar een verkeersbordje wordt vervangen. “Er komen twee nieuwe oversteekplaatsen op de kruispunten met de Lupinelaan en Camelialaan. Daarnaast zullen vijf fietsoversteken voorzien worden van een rode coating zodat het visueel duidelijk is voor de chauffeurs die de Zilverlaan oprijden dat er zich een fietspad bevindt. Verder zullen de vijf kruispunten ingesnoerd worden waarbij we ze minder breed maken door middel van paaltjes en markering”, luidde het.

Een vierde wijziging is dat de Zilverlaan een voorrangsweg wordt. “Zo moeten de wagens uit de zijstraten zeker voorrang verlenen en dat is ook voor de fietsers op de Zilverlaan veiliger.” Ook politiecommissaris Katrien Jonckheere bevestigde. “De chauffeurs zullen moeten afremmen en de dode hoek wordt kleiner. Onze ervaring in de Mariakerkelaan bevestigt dat de invoering van een voorrangsweg leidde tot een daling van de fietsongevallen. In de Zilverlaan waren er, sinds corona, meer fietsongevallen.”

Verschillende aanwezigen gaven aan dat ze het een goede zaak vonden dat de Zilverlaan een voorrangsweg wordt. Ze gaven ook aan dat de zichtbaarheid vanuit de zijstraten soms beperkt is. “Daar zullen we rekening mee houden”, verzekerde burgemeester Crombez. Hij verwacht dat de aanpassingen nog in april gebeuren.

Stuiverstraat

In de Stuiverstraat (Guldensporenlaan tot aan rotonde, red.) zal het iets langer duren. De stad moet nog bekijken of de aanpassingen mogelijk zijn in functie van de ondergrond (bijvoorbeeld riolen, red.). Daar is het plan om het fietspad en de parkeerplaatsen om te wisselen, zodat de fietsers (net als verderop in de Stuiverstraat, red.) naast het voetpad een plaats krijgen.

John Crombez: “Ook hier luisteren we naar de opmerkingen van de buurt om duidelijk aan te geven waar er geparkeerd kan worden. Het is niet de bedoeling dat er parkeerplaatsen verdwijnen.”

Flitser blijft staan

Buurtbewoners waren duidelijk gewonnen voor het plan van de stad. Ook de recent geplaatste flitspaal (ter hoogte van Duinhelm, red.) kwam ter sprake. “Hier zoeven auto’s zo snel voorbij dat je zelfs niet ziet wie er in zit”, zei een buurtbewoonster.

Er was ook eensgezindheid dat de paal moest blijven flitsen (boven de 50 kilometer per uur, red.) om de automobilisten met een echt zware voet te betrappen. “Er werd een snelheid gemeten van meer dan 100 kilometer per uur”, bevestigde de politie.

Op de buurtvergadering kenden de plannen van de stad bijval. “De bevolking steunt de plannen omdat ze gepaard gaan met een analyse van de weginrichting, aanpassing op het terrein en ze aanvoelen dat het kan. Het aantal boetes zal verminderen, maar we vragen wel dat de mensen het houden bij 50 kilometer per uur. We zullen het racen niet toelaten en zelfs veel strenger aanpakken”, zegt burgemeester Crombez. Hij kondigde aan dat er ook onderzoeken starten voor de Voorhavenlaan, Torhoutsesteenweg, Leopold II laan en omgevingen waar men wisselende borden (30/50, red.) wil gebruiken.