Bewoners Sky District in Oostende worden knettergek van piepende tramsporen: “En je hoort het de hele dag”

Een aantal bewoners van het Sky District in Oostende is het geknars van tramwielen op de sporen grondig beu. “Elke vijf minuten een piepende tram is ergerlijk”, luidt het. De stad is niet bevoegd en De Lijn neemt de opmerking mee. “We overwegen een petitie”, luidt het.

Na het licht van vuurtoren Lange Nelle, dat de bewoners van het Oostendse Manhattan op de Oosteroever stoorde, hebben nu ook de bewoners van het Sky District, vlak naast het tramstation, hun doorn in het oog: het lawaai van de tramsporen. Met bijna 500 appartementen vlakbij het station zal het Sky District tegen eind 2025 een volwaardig stadsdeel zijn. Maar bij verschillende bewoners is nu al gemor te horen. Aanleiding: het piepende en knarsende geluid van de wielen op de tramsporen in de bocht naar het tramstation.

“Op ons terras zitten of met de ramen open slapen, is niet mogelijk”

De problematiek is niet nieuw, want ook in Blankenberge, Knokke en de Koningstraat in Oostende doken eerder al gelijkaardige klachten op over het geluid van de trams. “Wij hebben niets tegen de tram. Het is een vervoersmiddel waar ook sommigen van ons gebruik van maken”, zegt een aantal buurtbewoners. Ze wonen langs de Brandariskaai of in de Sky Tower. Marc Hendrickx: “De wielen van de trams maken op de sporen een snerpend, knarsend, schrapend, piepend en vooral irritant geluid. Dit is niet meer normaal. Op ons terras zitten of met de ramen open slapen is niet mogelijk.”

Elke vijf minuten

In de zomer is er elke tien minuten een tram; in de winter elke twintig minuten. “De trams nemen niet enkel de bocht. Ook het wisselen van richting gebeurt hier op een apart circuit. Er zijn 13 bochten, wat concreet betekent dat er elke vijf minuten zo’n piepend geluid is”, zegt Marc. Hij deed zelf geluidsmetingen die volgens hem ver boven het normale liggen: “Ik noteerde 84 decibel gedurende 36 seconden.” De buurtbewoners beroepen zich ook op een politieverordening rond nachtlawaai en willen dat de stad iets onderneemt. “We vragen het hen eerst, voor we mogelijk verder gaan.”

“We hebben een aantal keer naar De Lijn gemaild, maar het antwoord is steeds hetzelfde, ondertekend door telkens andere personen”, zegt Catherine Missiaen. De bewoners hekelen vooral dat het gepiep de hele dag duurt. “Van de eerste tram om 4.30 uur tot 1 uur ‘s nachts. Dat is quasi non-stop.” Leo Vergaert woont op de eerste verdieping. “Ook bij mij is het geluid heel erg. Het neemt niet af naarmate je hoger woont.”

“We vroegen een onderhoud met de stad en De Lijn, maar hoorden nog niets”

Dat wordt bevestigd door bewoners op de 18de, 19de en 22ste verdieping. Een andere buurtbewoner wijst op de verantwoordelijkheid van De Lijn: “Ook wachtende reizigers op de perrons horen dat snerpende geluid.” De bewoners suggereren oplossingen: “Misschien wordt het beter als de trams de bochten zouden nemen aan 5 km/uur. Er moeten ook structurele oplossingen komen zoals smeerpotten. We vroegen een onderhoud met de stad en De Lijn, maar hoorden nog niets.” Een andere bewoner: “Ik woonde vroeger aan de overzijde en stuurde regelmatig een mail naar De Lijn over het geluid in de bocht van het station en aan de Mercator. Dan keken ze voor een oplossing, maar nu gebeurt er niets.”

Reactie stadsbestuur

Milieuschepen Silke Beirens (Groen) reageert: “Er is bij de milieudienst één mail binnengekomen van één bewoner. Wij zijn hiervoor als stad niet bevoegd en kunnen ook niet handhavend optreden. De dienst Omgevingshandhaving van de politie en het departement Vlaanderen kunnen enkel een geluidsmeting uitvoeren bij een bedrijf of exploitatie dat als Vlarem II ingedeeld werd, maar De Lijn valt daar niet onder. Het bericht werd dan ook bezorgd aan De Lijn, die een antwoord stuurde naar de bewuste bewoner en de klacht ook bezorgde aan de technische dienst voor verdere opvolging.”