Bewoners niet bereikbaar. Bier en chocolade handelszaken wel: Brugs verkeersbord ludiek overplakt uit ongenoegen tegen verkeersmaatregel

Bewoners niet bereikbaar. Bier en chocolade handelszaken wel. Door het overplakken van een verkeersbord, vlak voor de doortocht van de Ronde van Vlaanderen in de Katelijnestraat, hopen enkele malcontente Bruggelingen op aandacht en op een ander mobiliteitsbeleid in Brugge.

Open brief

De actievoerders wensen onbekend te blijven. Maar het gaat om een vijftal Bruggelingen die in de buurt wonen of in de Brugse binnenstad werken. In hun open brief, die ze donderdagnamiddag wilden afgeven aan burgemeester Dirk De fauw, drukken ze de vrees uit dat in het autoluwe Brugge cruciale handel en diensten (bakker, slager, groentewinkel-apotheek-thuiszorg-bezoek) worden gefnuikt ten voordele van de toerisme-industrie en shopper.

“Dit wordt door de beleidsmakers, hun adviseurs en de administratie volledig onderschat. Handel en diensten zijn nodig voor een goed functionerende stad”, luidt het in de brief. Als slechte voorbeelden wordt de ‘wegkwijnende’ Smedenstraat, de herschikking van ‘t Zand en de aangekondigde ‘wurggreep’ van de Geldmunstraat aangehaald.

BRUSK

“Waarom werd de opportuniteit van een bijkomende ondergrondse parking onder het nieuwe museum BRUSK niet benut om het tekort aan autostallingen voor bewoners in te vullen”, vragen deze kritische Bruggelingen. De actievoerders vinden ook dat de beschikbare ondergrondse parkings niet ten volle ingezet worden met abonnementen voor buurtbewoners.

Autoluwe winkelstraten, het doorknippen van ingeburgerde circulatielussen zonder werkbare omleidingen én het niet beletten dat bezoekers tot in het centrum rijden worden met onbegrip ontvangen. “Het antwoord : we zullen je wel doorlaatbewijzen gunnen maar zoek wel maar zelf uit hoe je er geraakt en als er nog plaats is, is stuitend. Dagelijks stellen we vast dat er in het Brugs stadscentrum onvoldoende parkeerplaatsen zijn om uitgedeelde vergunningen in te vullen voor bewoner, bezoeker en werkende”, stellen de ontevreden Bruggelingen.

Bushalte

Tot overmaat van ramp werd volgens de briefschrijvers de bushalte aan Sint-Salvators verwijderd en vervangen door een groen pleintje: “Dat was hét alternatieve vervoertracé voor de oudere inwoners in het centrum. Shoppingplezier van de bezoeker gaat ten koste van de inwoners van de Brugse binnenstad.”

“De ingrepen die deze coalitie manu militari in dit stadsdeel wenst in te voeren zullen grote gevolgen hebben voor een vijfde van het binnengebied Brugge. Het verkrijgen van een doorlaatvergunning zal niet helpen wanneer op het pad enkele kudden toeristen tergend traag alle doorkomen beletten. Op sommige plaatsen wordt toelevering praktisch onmogelijk gemaakt.”

“ Loodgieters, dakwerkers, verpleegzorg, huisarts zullen ook naast de vooraf ingeplande bezoeken – laat ons hopen dat ze nog bereid zijn om te komen – soms oplapwerk en dépannages moeten uitvoeren. Kan de doorgang door middel van de ingave van je nummerplaat snel en ten alle tijde (ook op zondag) gegarandeerd worden? Hebben jullie een benul hoe ouderen in staat zullen zijn dit in te geven? En zijn er parkeerplaatsen in die straten? Hebben de schepenen wel voeling met de inwoners van de binnenstad?”, besluiten de actievoerders.