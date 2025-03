Bewoners klagen over modderwegen in Ardooie

Heel wat landelijke wegen in Ardooie lijken wel op de ‘Hel van het Noorden’, met als gevolg gemor bij de bewoners.

Oorzaak van de modderige toestanden? Enerzijds zijn er de vele omleidingen door werkzaamheden en de sluikwegen die er gezocht worden. Anderzijds komt er ook modder op de wegen door werkzaamheden op het land met landbouwvoertuigen. In dit laatste geval wijst het gemeentebestuur er op dat de vervuiler de weg moet veilig en schoon houden. Om sluipverkeer tegen te gaan, werd inmiddels in enkele straten éénrichtingsverkeer ingevoerd, maar veel automobilisten lijken dit te negeren. Onder meer de Hellestraat lijkt op de ‘Hel van het Noorden’ en is te vermijden. Reeds twee valpartijen van fietsers werden er al geseind.