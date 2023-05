Bewoners Europa- en Kouterwijk denken na over toekomst

Onlangs konden de bewoners van de Europawijk en de Kouterwijk op een soort infomarkt hun ideeën kwijt over de toekomst van de twee wijken.

De Kouterwijk en de Europawijk zijn typische naoorlogse woonwijken. Intercommunale Leiedal, Logo Leieland, Universiteit Hasselt en hogeschool Howest sloegen de handen in elkaar om ideeën uit te werken om die wijken te veranderen naar toekomstbestendige woonwijken.

Zo werd onlangs een infomarkt georganiseerd, waarbij de bewoners van die twee wijken hun ideeën kwijt konden over hun wijk. “We hadden ook een grote kaart waarop men met prikkertjes kon aantonen wat men wilde gerealiseerd zien en op welke plaats in de wijk”, aldus Annelies Claeys van Leiedal.

Men wil ook de wijk duurzamer maken. “We denken dan vooral aan de energiewaarde van de woningen. Er zijn ook thermografische foto’s en luchtfoto’s waarmee Lieve Custers reeds van in februari en tot 19 juni mee door de wijken trekt om er te spreken met de bewoners.” Lieve Custers is onderzoekster van de Universiteit van Hasselt.

Wat hen vooral interesseert is hoe de bewoners hun ‘thuis’ in de Europawijk en Kouter ervaren, wat hen bezighoudt in hun woonomgeving en wat de plus en minpunten zijn.

Na 19 juni komen er nog projecten en voorstellen die de Europawijk en de Kouterwijk moeten verder helpen naar een duurzamere toekomst. (GJZ)