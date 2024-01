Bewoners bezorgd omdat straat wordt afgesloten met slagboom: “Mijn klanten zullen schrikken”

Om het op verkeersvlak wat veiliger te maken aan de bibliotheek en aan dé Academie in Ieper, installeerde het stadsbestuur een slagboom aan de smalle Weverijstraat. De bewoners van de straat kregen, tegen betaling van een waarborg, een badge om de steeg in te rijden. Garagist Andy Vanthuyne (53) hoopt dat zijn klanten niet al te veel gehinderd worden door het nieuwe systeem. “We namen de maatregelen omdat heel wat automobilisten het verbodsbord aan hun laars lapten”, verduidelijkt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).

De Weverijstraat is een smal straatje dat start aan de Stoffelstraat en loopt tot aan de Masscheleinlaan. De weg loopt naast het Beeldenplein, waar zowel de bibliotheek als dé Academie zich bevindt. Vanaf zaterdag 27 januari kan je het straatje, waar éénrichtingsverkeer geldt, op bepaalde tijdstippen enkel nog binnen met een badge. “We kregen op een bepaald moment een brief in de bus met wat uitleg over de slagboom”, zegt Serge Verslype (63), die in de Weverijstraat 28 woont. “Er was sprake van een bewonersvergadering, maar ik weet niet of die effectief heeft plaatsgevonden. Kort daarop werd de slagboom al geïnstalleerd.”

In de straat zijn er een twintigtal huizen. Ook garage Atelier ligt in de straat. De bewoners van de straat kregen een badge, waarvoor ze 25 euro betalen. “Ik denk dat veel van mijn klanten zullen schrikken als ze plots voor een slagboom komen te staan. Ik heb hier aan het bord, dat hier nu voorlopig staat, een sticker met mijn nummer aangebracht. Ik hoop nu wel dat niet iedereen mij belt die hier voor de slagboom komt te staan”, zegt garagist Andy Vanthuyne (53).

Verkeersveiligheid

“De slagboom werd geplaatst in kader van de algemene verkeersveiligheid in de omgeving van de bibliotheek en dé Academie”, verduidelijkt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “In de Weverijstraat zijn heel wat voetgangers en fietsers aanwezig, vaak ook kinderen. Zeker bij het begin en einde van de lesuren van dé Academie. Er werden verschillende sensibiliserende acties gedaan, waarbij aan de ouders gevraagd werd om de Weverijstraat niet in te rijden. Later werd een verbodsbord geplaatst, die slechts bepaalde weggebruikers toeliet in de straat. In de Polenlaan, vlak voor de Weverijstraat is een kus- en wegzone aanwezig, waar men de kinderen kan afzetten of afhalen. Omdat het verbod vaak werd genegeerd en het onmogelijk is om constant te controleren, besliste het stadsbestuur om een slagboom te plaatsen. Die zal op bepaalde momenten in werking treden, zoals ’s avonds, op woensdagmiddag en op zaterdagvoormiddag. Op andere tijdstippen staat de slagboom open. Bewoners en hulpdiensten kunnen de slagboom steeds openen door middel van een badge. Ook voor de klanten van de autogarage werd een oplossing uitgewerkt zodat zij de zaak gemakkelijk kunnen blijven bereiken. Met deze maatregel zal de verkeerssituatie in de straat veel veiliger worden, ook voor de bewoners.”

Communicatie

“Voor de badges van bewoners wordt inderdaad een waarborg gevraagd van 25 euro. Als men de kaart terugbezorgt, bijvoorbeeld bij verhuis, krijgt men de waarborg terug. “Deze waarborg wordt ook toegepast voor de bewoners in de Kiekenmarkt, die met een badge de verzinkbare palen kunnen openen. Er dient te worden vermeden dat de kaarten worden doorgegeven aan derden of dat er te veel verlies optreedt, vandaar de waarborg”, aldus de burgemeester. “Het was het de bedoeling om de slagboom eerder te activeren, maar om verschillende technische redenen liep de opstart wat vertraging op. De slagboom is intussen volledig in werking en klaar voor gebruik. Betreffende elke stap – beslissing, installatie en inwerkingtreding – communiceerden we met de betrokken bewoners. Van de meeste van hen krijgen we positieve feedback betreffende de ingevoerde maatregel, omdat er op bepaalde momenten overlast was van (foutief) geparkeerde voertuigen in de straat én hoge snelheden in de straat.”

“Ouders reden inderdaad vaak zo dicht mogelijk”, aldus bewoner Serge. “Echt problemen heb ik nooit geweten, maar mochten ze kunnen, ze reden de academie binnen om hun kinderen af te zetten. Mochten die mensen gewoon wat verder hebben geparkeerd, waar het is toegelaten, en hun kinderen de laatste meters te voet te laten afleggen, was deze maatregel wellicht niet nodig geweest. We gaan moeten zien hoe het allemaal verloopt.”