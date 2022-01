Betere verkeersveiligheid in Vichte door invoeren zone 30, fietsstraten en voorrangsregels

Om de verkeersveiligheid in Vichte te verhogen, worden vanaf half februari een aantal maatregelen ingevoerd. Het betreft wijzigingen rond fietsstraten, voorrangsregeling en invoeren zone 30 in heel wat straten. Van zodra de verkeersborden geleverd zijn, zullen de maatregelen van kracht worden. “Na een grondige evaluatie werd besloten om de Beukenhofstraat als fietsstraat af te schaffen”, aldus schepen van Mobiliteit Christophe Vandererven (Samen Eén).

“Doordat de Beukenhofstraat vooral gebruikt wordt als verbindingsweg naar Deerlijk, bleek het geen goed idee om deze in te richten als fietsstraat. Er waren te veel frustraties van de verschillende weggebruikers. Voor de fietsers was het niet veilig om hun plaats daar op de openbare weg op te eisen doordat er heel wat automobilisten waren die hen voorbij staken. De reglementering in de Beukenhofstraat zoals die vroeger bestond, zal terug van toepassing worden. Dit betekent dat er een tijdelijke zone 30 bij het begin en einde van de schooltijden van toepassing zal zijn.”

Vaak snelheidscontroles

De scholen in Vichte sturen de kinderen zoveel mogelijk aan om de fietsroutes te gebruiken waarin de Beukenhofstraat niet in opgenomen is. “De politie adviseerde ons om de omliggende zones rond de scholen ruimer te bekijken in functie van het bepalen van een zone 30. Om de veiligheid te verbeteren, zijn er ook voorrangsregels gewijzigd en zullen er in de toekomst ook geregeld snelheidscontroles uitgevoerd worden.”

De concrete maatregelen:

• De Deerlijkstraat (van Beukenhofstraat tot aansluiting met N36), Paul Wielemansstraat en Vlaschaardstraat worden fietsstraten voor een proefperiode van drie maanden. Ook de voorrangsregeling in de Deerlijkstraat wijzigt permanent. Het verkeer uit de zijstraten zal voorrang moeten verlenen aan het verkeer in de Deerlijkstraat.

• De fietsstraten in Vichteplaats en Kerkdreef worden behouden. Wel zullen de bestaande borden vervangen worden door zone-borden.

• De Kerkdreef wordt voor een proefperiode van drie maanden een eenrichtingsstraat, en dit in de richting van de Oude Kerk naar de Beukenhofstraat. Het verkeer is, komende van Vichteplaats, in beide richtingen toegelaten tot net voorbij de inrit van de parking.

• Komende uit de Kerkdreef ter hoogte van café Den Breugel zal men voorrang moeten verlenen aan het verkeer op Vichteplaats. Daar zal een omgekeerde driehoek geplaatst worden en haaientanden aangebracht.

• Het kruispunt Deerlijkstraat-Beukenhofstraat-Kerkdreef wordt in het rood geschilderd.

• Er wordt een zone 30 ingevoerd in heel wat straten, eveneens op proef voor een periode van drie maanden.

55 zebrapaden voorzien van reflectoren

“Alle zebrapaden in Groot-Anzegem werden in kaart gebracht”, vervolgt schepen Vandererven. “Deze zullen voorzien worden van reflectoren zodat alle weggebruikers deze oversteekplaatsen beter zullen opmerken en hun snelheid aanpassen. De reflectoren zullen knipperen en werken op zonneënergie.”

“Ondertussen is het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) volop bezig met aan weerszijden van de Peter Benoitstraat verhoogde bushaltes aan te leggen”, vertelt schepen Vandererven. “Dat is één van de dertien Quickwins die Vlaanderen aanpakt op de gewestwegen in onze gemeente. De busroute zelf is ook een stukje gewijzigd en zal, komende vanuit Anzegem, via een lus door de Bosstraat, de Hoekstraat, de N36 oprijden en de schoolgaande kinderen daar oppikken (en in de omgekeerde richting afzetten). De bushalte in het begin van de Oudenaardestraat zal op termijn verdwijnen.”

Op het plan zijn de zones 30 aangeduid in blauw. De groene aanduidingen zijn fietsstraten waar ook zone 30 van kracht is.

