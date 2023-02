Betalend parkeren in groene zones in Knokke-Heist enkel tijdens Vlaamse schoolvakanties

Voor de leerlingen die in Vlaanderen schoollopen, loopt de krokusvakantie nog tot en met zondag 26 februari. De Franstaligen genieten nog een week extra van het krokusverlof tot en met zondag 5 maart. Wie zijn wagen parkeert in een groene zone in Knokke-Heist hoeft volgens het parkeerreglement enkel te betalen tijdens het weekend, op wettelijke feestdagen en gedurende Vlaamse schoolvakanties.

Van maandag 27 februari tot vrijdag 3 maart 2023 hoef je dus in de groene parkeerzone geen parkeerticket aan te kopen. Inwoners en tweedeverblijvers die over een parkeervergunning beschikken, kunnen trouwens het hele jaar door gratis parkeren in de groene zone.

Nu ook parkeerticket tijdens elektrisch laden in betalende zones

Parkeren op een parkeerplaats voorbehouden voor het laden van elektrische voertuigen is enkel toegelaten met een elektrisch voertuig én enkel tijdens het laden van je voertuig. Wanneer de publieke laadpaal zich bevindt in de groene of oranje parkeerzone, moet je ook een parkeerticket kopen tijdens het laden op uren waarop die zone betalend is. Je voertuig moet maximum één uur na het einde van je laadbeurt de parkeerplaats verlaten hebben of je riskeert een retributie van 80 euro. Wanneer de publieke laadpaal zich in de blauwe zone bevindt, is het leggen van je parkeerschijf niet verplicht. Voor alle info: parkeren.be/knokke-heist. (DM)