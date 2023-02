Betaalstaking bij deel treinbegeleiders na agressie tegen treinpersoneel

Een deel van de treinbegeleiders controleert geen vervoersbewijzen meer op de trein. Dat bevestigt Günther Blauwens, voorzitter van vakbond ACOD Spoor. Het gaat om een stil protest tegen de recente daden van agressie tegen het treinpersoneel.

Een deel van de treinbegeleiders doet wel nog zijn veiligheidsronde op de trein, maar controleert geen vervoersbewijzen. “Het is niet echt een staking, maar een stil protest tegen de daden van agressie. Het is een beweging die gegroeid is van binnenuit. Er is niet toe opgeroepen door de vakbonden, maar we hebben er wel begrip voor”, aldus Blauwens.

De actie zou nog duren tot 15 februari. Hoeveel treinbegeleiders deelnemen aan de actie is niet duidelijk. De voorbije dagen werden verscheidene treinbegeleiders slachtoffer van agressie door passagiers. Dat was onder meer het geval in Kortrijk, in Luik en in Lier.