Bestuurder vergeet handrem waarna auto tegen geparkeerde wagen botst

De hulpdiensten werden zaterdagochtend rond 10.20 uur opgeroepen voor een verkeersongeval waarbij twee auto’s betrokken waren.

Zowel de ziekenwagen als politie Westkust werden opgeroepen voor het ongeval op het Fabiolaplein in Koksijde maar van gewonden was geen sprake. Het ging om een bestuurder van een auto die vermoedelijk de handrem niet of te weinig aangehaald had waarna diens auto tegen een ander voertuig was gereden. De schade bleef daarbij gelukkig al bij al beperkt. De politie was ter plaatse maar de betrokkenen hebben onderling gegevens uitgewisseld. (JH)