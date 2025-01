Bestuurder en peuter ontsnappen nipt aan drama in auto die aangereden wordt door trein: treinverkeer tussen Anzegem en Oudenaarde onderbroken

Door een ongeval aan een overweg in het Oost-Vlaamse Wortegem-Petegem is het treinverkeer tussen Anzegem en Oudenaarde onderbroken. Er worden vervangbussen ingelegd. Het treinverkeer komt momenteel geleidelijk terug op gang. Met je treinticket kan je een vervangbus van de NMBS nemen. Updates zijn te volgen via de website van de NMBS. “Het einde van de hinder is verwacht rond 16 uur, al is de website raadplegen voor je de deur uitgaat, toch aan te raden.”

Het ongeval gebeurde donderdag rond 10 uur 50 aan een overweg in de Eekhoutstraat in Wortegem-Petegem, in de deelgemeente Petegem-aan-de-Schelde om preciezer te zijn. De juiste omstandigheden van het ongeval moeten nog in kaart gebracht worden, maar volgens de eerste vaststellingen reed de autobestuurder door de slagboom nadat hij verblind werd door de laagstaande zon. Op het moment dat de auto op de overweg belandde, werd hij aangereden door een aanstormende passagierstrein. De inzittenden bevonden zich in het voertuig toen de trein op hen inreed.

“De chauffeur (25) en zijn peuter (1,5) raakten licht gewond en werden naar het ziekenhuis van Oudenaarde overgebracht. Beiden verkeren niet in levensgevaar”, meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Hierdoor was de spoorlijn versperd en dient er gebruik gemaakt te worden van vervangbussen.