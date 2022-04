Beperkt treinverkeer naar de kust gedurende vijf weekends: burgemeester Tommelein niet opgezet met timing en communicatie

Bart Tommelein, burgemeester van Oostende, is niet opgezet met de timing en communicatie rond de openbare werken aan de spoorlijn waardoor er weinig of geen treinen zullen rijden naar de kust gedurende vijf weekends. “Van een overheid mag je toch verwachten dat ze even contact opnemen met de kuststeden”, luidt het.

Er zijn werken gepland aan het spoor tussen Gent en Brugge en Infrabel liet weten dat er daardoor beperkt en omgeleid treinverkeer zal zijn naar de belangrijkste kuststations en dat tot en met 22 mei. Er worden tussen Gent en Brugge twee extra sporen aangelegd om de kustregio vlotter bereikbaar te maken. Er is een alternatief vervoersplan uitgewerkt : sommige IC-verbindingen naar Blankenberge en Oostende worden omgeleid met een extra reistijd van 20 minuten. De IC-trein van Antwerpen rijdt niet verder dan Gent en tussen Brugge en Oostende rijdt ook een pendeltrein. Reizigers vanuit Antwerpen zullen niet aan de kust geraken, voor anderen is er een extra reistijd en de rechtstreekse trein vanuit Brussel rijdt niet. “Reizigers moeten rekening houden met een beperkt aanbod en zullen in geval van drukte niet de geplande trein kunnen nemen en moeten wachten op een volgende trein”, luidt het.

Jammer voor horeca

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) lag tijdens de pandemie verschillende keren met de NMBS in de clinch over de manier waarop reizigers naar de kust werden aangevoerd en werden teruggebracht en de communicatie daarrond. Zijn aanhoudende kritiek leidde uiteindelijk tot een betere aanpak van de passagiersstromen door de NMBS. Tommelein reageert op de plotse mededeling van Infrabel: “Ik begrijp wel dat er moet gewerkt worden aan de sporen, maar finaal komen we wel tot een situatie waarbij Oostende en andere kuststeden in het belangrijke voorjaar het slachtoffer zijn van het feit dat er gedurende vijf weekends geen of veel minder treinen rijden. Dat is jammer voor de horeca aan de kust.”

Tommelein wijst op mogelijkheden. “Overleg over wanneer die werken moeten gebeuren zou toch beter geweest zijn. Werd er wel onderzocht of de werken ’s nachts konden uitgevoerd worden ? Nu worden we geconfronteerd met het eindresultaat waarbij gedurende vijf weekends geen treinen rijden. Wij krijgen ook slechts een persbericht als de regeling al volgend weekend ingaat. Dat is te summier. Als burgemeester van Oostende mag ik toch van een overheid als NMBS en Infrabel verwachten dat ze in contact treden met de steden waar de treinen heen gaan. Ze vertrekken vanuit hun probleem en houden geen rekening met ons.”

Niet evident

“Uiteraard beseffen we dat het ook dat werken in de week niet evident zijn, want dan is er woon/werk-verkeer, maar dit is nu toch wel heel erg éénrichtingsverkeer vanuit Infrabel.”

Bart Tommelein zal de zaak aankaarten bij een eerstvolgend overleg en zal ook aan de minister vragen er rekening mee te houden.