Beperkt eenrichtingsverkeer in Sint-Claradreef in Brugge blijft behouden

Brugge behoudt, na een bevraging van de buurtbewoners, het beperkt eenrichtingsverkeer in de Sint-Claradreef.

Na reacties van buurtbewoners uit de Sint-Claradreef en de Baliestraat in Brugge werd vorig jaar een onderzoek opgestart naar de verkeerscirculatie in de Sint-Gilliswijk.

Proefperiode

Begin 2022 keurde het Brugs stadsbestuur een proefproject van drie maanden goed, voor de periode van 4 april tot 4 juli 2022. In deze proefperiode werd beperkt eenrichtingsverkeer toegelaten in de Sint-Claradreef in de rijrichting van de Sint-Clarastraat naar de R30 Komvest. Het parkeren werd aan de even zijde (rechts) van de rijweg georganiseerd.

In september volgde een bewonersbevraging. Uit deze evaluatie blijkt dat 59 procent voorstander is om de huidige rijrichting (van de Sint-Clarastraat naar de R30 Komvest) te behouden. 48 procent wenst terug te parkeren aan de oneven zijde van de straat. Daar tegenover wenst 20 procent het parkeren aan de even zijde te behouden. 32 procent heeft hierover geen mening.

Beslissing

Burgemeester Dirk De fauw evalueert: “Op basis van deze resultaten namen we zopas de beslissing om het beperkt eenrichtingsverkeer in de Sint-Claradreef, met de rijrichting van de Sint-Clarastraat naar de R30 Komvest, te behouden. Daarnaast beslisten we om het parkeren terug aan de oneven zijde, dus zoals voor het proefproject, in te richten.”