“Ben blij met dit project”: Simon Rosseel, vrijwilliger TreinTramBus, reageert op aankondiging van trambussen richting Hoog Kortrijk

Kortrijkzaan Simon Rosseel is vrijwilliger bij TreinTramBus, een onafhankelijke ledenvereniging die opkomt voor de belangen van alle gebruikers van het openbaar vervoer. “Ik ben actief in de werkgroep van West-Vlaanderen”, opent Rosseel. “We bespreken daarin vooral de actuele mobiliteitsproblemen en bespreken mogelijke oplossingen. Daarnaast worden wij als organisatie ook actief geraadpleegd door vervoersmaatschappijen om bijvoorbeeld te jureren over nieuwe voortuigen die eventueel worden aangekocht.”

Als Kortrijkzaan is Rosseel zo dan ook begaan met het openbaar vervoer in de Guldensporenstad. “We hebben hier niet de grote openbaar vervoer-cultuur zoals bijvoorbeeld in Gent, maar de laatste jaren is het aanbod hier wel verbeterd – al zijn er volgens mij wel nog steeds hiaten, denk maar aan de Drie Hofsteden of Marionettenwijk. Ik hoop dat de mensen de weg naar het openbaar vervoer meer zullen kunnen vinden, want op dit moment wordt het toch vooral gebruikt door de schoolgaande jeugd. Het aanbod kan dus nog meer afgestemd worden op de vraag.”

HOV

En een grote vraag lijkt toch al sinds jaar en dag een vlotte verbinding tussen het Kortrijkse centrum en Hoog Kortrijk, iets waar nu werk van wordt gemaakt. Tegen 2029 zou er een Hoogwaardig Openbaar-Vervoer-lijn (HOV) komen om de twee stadsdelen met elkaar te verbinden. Het gekozen vervoersmiddel daarvoor zijn de elektrische HOV-bussen.

“Vroeger ging het te vaak over het voertuig dat gebruikt zou worden en niet over de doorstroming.”

“Ik was vroeger altijd sceptisch over dit project”, zegt Rosseel daarover. “Het ging te vaak over het voertuig en niet over het traject en de doorstroming van de lijn. De essentie gaat hier over welke aanpassingen er moeten gebeuren op de N50 voor een vlotte doorstroming. Het zijn immers geen trams die zullen worden ingezet, maar veredelde bussen, die, in geval van verkeersopstoppingen, ook vast zullen komen te zitten. Ik ben wel blij dat er nu een studie is uitgevoerd die uitwees dat de plannen kunnen worden uitgewerkt.”

Tien jaar geleden testte de stad trouwens al eens een project met trambussen: “Toen kwam het uit dat onder andere de perrons zullen moeten worden aangepast en dat die bussen een andere draaicirkel hebben dan de huidige. Ik ben blij met dit project, maar ben van het principe “eerst zien, dan geloven”. Ik hoop ook dat de aansluiting met het nieuwe stationsproject vlot zal verlopen”, besluit de vrijwilliger van TreinTramBus.