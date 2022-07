Belasting van 20.000 euro in Houthulst voor appartementen die geen eigen parking voorzien

De gemeenteraad van Houthulst keurde donderdagavond een stedenbouwkundige verordening goed die projectontwikkelaars verplicht om minstens één per parkeerplaats per wooneenheid te voorzien bij het bouwen van meergezinswoning. Indien ze dat niet doen is er een nieuwe belasting van 20.000 euro per ontbrekende parkeerplaats.

Op de agenda van de gemeenteraad in Houthulst stond de goedkeuring van een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het parkeren van auto’s en fietsen bij meergezinswoningen en de vaststelling van een gemeentebelasting op het ontbreken van de nodige parkeerplaatsen bij meergezinswoningen. “In essentie komt erop neer dat firma’s die meergezinswoningen willen bouwen in de gemeente, minstens één parking moeten voorzien per wooneenheid”, aldus burgemeester Joris Hindryckx. “Dat kan binnen zijn, ondergronds, buiten op het privaat domein… Als er meer dan vijf appartementen voorzien worden, dan eisen we ook een zesde parkeerplaats aangezien gezinnen tegenwoordig vaak over meer dan één wagen beschikken.”

Uitzondering

Ook voor fietsen moet er een bergruimte voorzien worden. “Die verplichting nemen we op in een stedenbouwkundige verordening”, legde de burgemeester uit. “Als er niet aan voldaan wordt, dan zit je met een bouwovertreding. De vraag is ook: wat is een bergruimte voor fietsen? Dat is moeilijker controleerbaar dan parkeerplaatsen voor auto’s. Daarom werkten we ook een nieuwe belasting uit waarbij de bouwheren van de appartementen 20.000 euro moeten betalen per parking die ze niet voorzien. Dat betekent niet dat ze dan geen bouwovertreding maken, maar waar het echt niet mogelijk is, kan er op die manier toch een uitzondering gemaakt worden. Bijvoorbeeld het nieuwe appartementsgebouw op de Grote Markt tussen het politiekantoor en de dienst vrije tijd. Dat is zodanig smal, dat je er geen parkeerplaatsen meer kan voorzien. Maar dan moet je wel 20.000 euro betalen want dan wend je de last van het parkeren af op het openbaar domein.” (TOGH)