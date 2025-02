Belangrijke stap richting realisatie buurtweg Reningelst-Westouter

“We staan opnieuw een stap dichter bij de realisatie van buurtweg Reningelst-Westouter”, kondigt West-Vlaams gedeputeerde voor Natuur, Toerisme en Recreatie Jurgen Vanlerberghe (Vooruit) tevreden aan. De buurtweg Reningelst-Westouter is een wandelpad dat Reningelst (sentier 54) en Westouter (chemin 13) verbindt.

“Het dossier kent een lange historiek”, stelt gedeputeerde Vanlerberghe. “Het allereerste overleg met de stad Poperinge, de gemeente Heuvelland, het Regionaal Landschap Westhoek en Piet Hardeman, stichtend lid van Trage Wegen vzw, vond plaats op 4 mei 2006, bijna twintig jaar geleden dus.”

Uiteindelijk werd vijf jaar geleden een principeakkoord bereikt voor de aankoop van een 5 meter brede strook langs de Franse Beek in Reningelst en Westouter. Dit akkoord vormt de basis voor de ontwikkeling van deze nieuwe wandelverbinding. De onderhandelingen met de eigenaars van de nodige percelen voor de verlegging van voetweg 54 en chemin 13 waren sindsdien volop lopende.

“Nu de onderhandelingen afgerond zijn en er een akkoord werd gemaakt met de betrokken eigenaars, kunnen de laatste stappen voor de effectieve realisatie van de buurtweg gezet worden, zodat de inwoners van Heuvelland en Poperinge zich kunnen verplaatsen via de buurtweg tussen Reningelst en Westouter”, zegt de gedeputeerde.

Samenwerking tussen Heuvelland, Poperinge en Regionaal Landschap Westhoek

De Provincie West-Vlaanderen werkt samen met de stad Poperinge, de gemeente Heuvelland en het Regionaal Landschap Westhoek aan dit project, dat een aanzienlijke meerwaarde betekent voor het wandelnetwerk Heuvelland.

Momenteel is Reningelst enkel een instappunt voor het wandelnetwerk via voornamelijk verharde wegen. De nieuwe onverharde verbinding zal wandelaars een lus van ongeveer 8 kilometer tussen Reningelst en Westouter bieden. Ideaal om te genieten van de prachtige omgeving in onze streek, benadrukt gedeputeerde Vanlerberghe.

Unieke wandelroute

Naast de recreatieve voordelen, speelt de aankoop van de 5 meter brede bufferstrook langs de beek een belangrijke rol in erosiebestrijding en het tegengaan van afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen. Ook zal er waar mogelijk aanplanting van kleine landschapselementen plaatsvinden.

De inrichting van de voetweg wordt uitgevoerd door de gemeente Heuvelland en de stad Poperinge in samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek. Na voltooiing wordt de 5 meter-strook overgedragen aan de betrokken gemeenten, die instaan voor het beheer en onderhoud. “Ik kijk alvast uit naar de nieuwe wandelroute tussen Reningelst en Westouter”, besluit gedeputeerde Vanlerberghe.