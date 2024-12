Bekijk hier het speciale vervoersaanbod van De Lijn in onze provincie voor oudejaar en Nieuwjaar

Voor oudejaarsavond 2024 en nieuwjaarsdag 2025 voorziet De Lijn opnieuw een uitgebreid vervoersaanbod in West-Vlaanderen. Dankzij feestbussen, avondlijnen en de vertrouwde kusttram kunnen reizigers veilig en zorgeloos genieten van de overgang naar het nieuwe jaar.

Op het grondgebied van Brugge reizen feestvierders volledig gratis met de bus vanaf 20 uur op oudejaarsavond tot 7 uur ’s morgens op nieuwjaarsdag. Deze regeling wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de stad Brugge.

Voor dit gratis vervoer is geen ticket nodig.

Let op: de regeling geldt niet voor de kusttram of flexvervoer.

In de rest van West-Vlaanderen is een geldig vervoerbewijs nodig. Het speciale oudejaarsticket24, verkrijgbaar voor €2,50, biedt onbeperkt reizen van 31 december 2024 (18 uur) tot en met 1 januari 2025 (23:59 uur). Dit ticket is te koop via alle gebruikelijke kanalen, inclusief de app en sms.

Avondlijnen

In Brugge en omliggende gemeenten rijden vertrouwde avondlijnen tussen 21:30 uur en 7:00 uur. Gratis vervoer is van toepassing op deze lijnen binnen het grondgebied van Brugge:

Lijnen 1, 2 en 6: rijden elke 30 minuten.

Lijnen 20, 30, 40, 41, 50 en 70a: rijden elk uur (met enkele uitzonderingen, zoals lijn 30 die tot Jabbeke elke 30 minuten rijdt).

Lijnspecifieke wijzigingen:

Lijn 41: eindigt aan Knokke Station en stopt niet aan AZ Zeno.

Lijn 60: rijdt om het half uur tot Oedelem en elk uur tot Knesselare.

Oostende en omgeving

In Oostende rijden verschillende buslijnen tot 7 uur ’s morgens, elk uur:

Lijnen 2, 3, 4 en 5: bedienen de stad en directe omgeving.

Lijn 30: verbindt Oostende met Brugge via Jabbeke.

Lijnen 51, 53 en 60: verbinden omliggende gemeenten zoals Gistel, Leffinge en Middelkerke.

Langs de kust rijdt de kusttram tijdens oudejaarsnacht elk uur, waardoor de hele kustlijn vlot bereikbaar blijft.

Meer info

Raadpleeg de dienstregelingen en plan je route via de website of app van De Lijn. Voor meer gedetailleerde informatie over de routes in Brugge en Oostende zijn speciale overzichtsplannen beschikbaar. Bekijk hier het volledige overzicht.