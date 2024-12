BEKIJK Autobestuurder kan ongeluk met strooier in Ieper nipt vermijden: “Het duurt even voor het voertuig langs de bochten van het fietspad gemanoeuvreerd is”

Vrijdagavond laat kwam het op de Noorderring van Ieper bijna tot een aanrijding tussen een auto en een kleine tractor van de strooidienst. De betrokken autobestuurder had groen licht, maar toen de auto al op het kruispunt was, dook plots op het dwarsende fietspad een minitractor met aanhangwagen op om de fietspaden te strooien. De autobestuurder kon op tijd remmen en een botsing vermijden. “Daar is er een dun fietspad met twee korte bochten. Toen ik voorbij het licht reed, was het nog groen. Maar in de tijd van de manoeuvres werd het verkeerslicht rood, waardoor de automobilist kon doorrijden”, vertelt de chauffeur V.D.

Vrijdagavond rond 23.30 uur kwam op de Noorderring van Ieper richting Poperinge een automobilist bijna in botsing met een tractor met aanhangstrooiwagen. Het verkeerslicht was op dit moment groen voor de autobestuurder, die op de linkerrijstrook reed. Eenmaal hij een strooiwagen op de rechterrijstrook gepasseerd was, zag de autobestuurder op het dwarsende fietspad een minitractor van de strooidienst opduiken.



De bestuurder kon gelukkig nog op tijd remmen en zo een ongeval vermijden. “We hebben heel veel respect voor de strooidiensten, maar ook zij moeten de verkeersregels volgen”, klinkt het bij de bestuurder. Daar sluit het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zich bij aan. “Zo’n situatie kan uiteraard niet, iedereen ook strooidiensten zich aan de verkeersregels houden. We nemen contact op met de betrokken aannemer om dit gevaarlijk rijgedrag te melden. Men moet altijd voorzichtig zijn, ook als het niet goed zichtbaar is”, vertelt woordvoerster Eveline Vandecaetsbeek.

Moeilijke manoeuvres

Het gaat om een minitractor met een aanhangwagen, die zout strooit op de fietspaden. In het filmpje van de dashcambeelden lijkt het alsof die door het rood rijdt. Maar volgens de chauffeur van de minitractor is de situatie heel wat complexer. “Bij het passeren van de verkeerspaal op het fietspad had ik nog groen licht. Maar daarna bevinden er zich nog twee korte bochten vooraleer je op het kruispunt zelf rijdt. Die bochten op het smalle fietspad zijn aan weerszijden begrensd door 25 centimeter hoge boordstenen, waardoor ik me traag en met de nodige voorzichtigheid moet voortbewegen om geen schade toe te brengen aan het toestel of aan de rijweg”, vertelt de chauffeur in kwestie.

“Bij het passeren van het verkeerslicht had ik nog groen, maar tijdens het manoeuvreren op het smalle fietspad moet dit veranderd zijn”

“Net door die beperkte ruimte en het verminderde zicht met de dichte mist vergde het enige tijd om met die strooiaanhangwagen door de bochten te navigeren. Tegen de tijd dat ik me op het kruispunt begaf, moet mijn verkeerslicht al overgegaan zijn naar rood, maar dat was al ver buiten mijn gezichtsveld. Ik hecht veel waarde aan veiligheid en verkeersregels. Dit was een onbedoelde gebeurtenis door de complexe verkeerssituatie. Daarom hebben we onze verontschuldigingen aangeboden aan de autobestuurder in kwestie.”