Bejaarde vrouw botst met auto tegen 2 andere wagens en belandt in fietsenrek op parking in Deerlijk

Een bejaarde vrouw heeft met haar auto voor wat schade gezorgd op een parking in Deerlijk. Dat schrijft VRT NWS. Eerst reed ze twee geparkeerde wagens achter zich aan, daarna reed ze vooruit het fietsenrek in. De vrouw werd na het incident naar het ziekenhuis overgebracht en ze gaf een verwarde indruk.

Rond 15u wilde de bejaarde vrouw een parkeerplaats op het Neunkirchenplein verlaten, maar er ging duidelijk iets mis. Bij het achteruitrijden ramde ze twee auto’s die achter zich geparkeerd stonden. Ze reed daarna terug vooruit en ze kwam tot stilstand in de fietsenparking aan de andere kant van de parking.

Volgens ooggetuigen was de vrouw duidelijk in de war. “Onbegrijpelijk dat ze op zo’n korte tijd zoveel ravage kon aanrichten”, klinkt het daar. De schade was inderdaad behoorlijk, vooral aan de eigen auto van de vrouw. Ze werd na het incident ook naar het ziekenhuis overgebracht en ze gaf een verwarde indruk. De politie probeerde ondertussen de benadeelden te bereiken. (bron: VRT NWS)