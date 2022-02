Begin maart start heraanleg van veel besproken vlakte in Wervik

De heraanleg van de Steenakker start op 7 maart op het kruispunt aan lingeriewinkel Venus op de hoek met de Duivenstraat. Eerst worden de nutsleidingen vernieuwd. In totaal zijn voor de verschillende fasen 300 werkdagen (15 maanden) voorzien. Online vond een infovergadering plaats. De Steenakker verlaten via de Vlamingenstraat zal niet meer kunnen. Er blijft nog een 35-tal parkeerplaatsen over.

Ingrijpend wordt alvast de aanleg van een gescheiden riolering. “Voor de bestrating gaan we dezelfde materialen als tijdens de heraanleg van de centrumstraten gebruiken”, legt Sebastian Pectoor, beleidscoördinator ruimte, uit. “Het bestuur wil heel sterk inzetten op een groener plein en bomen. Onder meer hoogstambomen en meerstammige parasolbomen gaan zorgen voor schaduw.”

“Voor de kinderen komen er speelheuvels. Er komt zitmeubilair in beton en hout, evenals sfeerverlichting met richtbare spots. Aan de kant van de Groenstraat komt een paviljoen met een luifel waaronder ouders en grootouders zullen kunnen schuilen wanneer het regent en ze staan te wachten op de schoolrij.”

Op de juiste fasering is het voorlopig wachten want pas komende dinsdag zitten alle betrokken partijen samen voor de detailplanning. “De tweede fase zal gaan tot de Groenstraat”, zegt Sebastian Pectoor. “De derde fase wordt het kruispunt van de Gasstraat en de Duivenstraat.”

Tijdens de werken wordt het eenrichtingsverkeer in de Grauwe Zusterstraat omgedraaid. Op het middenplein vindt het archeologisch onderzoek plaats. Dat zal starten op 19 april. Vijf archeologen gaan een drietal weken aan de slag.

Parkeerplaatsen

Aan het postkantoor zal er niet langer een bushalte van De Lijn zijn. Maar de grootste discussie tussen meerderheid en oppositie was er over het aantal parkeerplaatsen op de Steenakker. Het schepencollege haalde er het maximum uit. “Aan de kant van de kaaswinkel Epoisses voorzien de plannen een 20-tal parkeerplaatsen”, zegt Sebastian. “Het wordt daar dwarsparkeren. Uiteraard niet voor langparkeren want daarvoor is er in de buurt de nieuwe parking in de Gasstraat. Op de Steenakker wordt het blauwe zone en komen er ook parkeerplaatsen voor een half uur, met sensoren dus. In de Vlamingenstraat aan het postkantoor en aan de overkant komt er een 15-tal parkeerplaatsen, volgens hetzelfde principe als de Steenakker.”

Markt en kermis

Het is maar de vraag waar de wekelijkse vrijdagmarkt zal plaatsvinden, evenals twee keer per jaar de kermis. “Het schepencollege nam hierover nog geen beslissing”, geeft Pectoor aan. “Er zijn voorstellen.” De marktkramers zouden graag willen verhuizen naar de nieuwe parking in de Gasstraat. “We deden daar al opmetingen maar er is niet voldoende plaats”, zegt plaatsmeester Rudi Vanden Broele.

Bevraging

Aan de lingeriewinkel Venus inrijden richting de Duivenstraat zal niet meer kunnen. “Want de Steenakker wordt van gevel tot gevel volledig heraangelegd”, zegt Sebastian. Een waterpartij wordt niet voorzien. Het werd bevraagd, maar werd niet geselecteerd. Er is al een waterelement op het Sint-Maartensplein.

De Steenakker wordt een belevingsplein. “We hopen dat er initiatieven komen zodat er daar wat te beleven valt”, aldus beleidscoördinator ruimte Sebastian Pectoor. “Er zal een bevraging gebeuren naar ideeën bij de bevolking.

Zoals eerder vermeld, is de aannemer Cnockaert Construct uit de Kruisekestraat in Wervik. Het ontwerp is van BUUR uit Leuven. (Erik De Block)