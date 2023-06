Bedrijfsleider opent laadplein voor 23 elektrische voertuigen: “Dit is pas het begin”

Langs de Gentseweg (N43) in Desselgem vind je voortaan een laadplein, een soort tankstation van de toekomst met 23 laadpalen voor elektrische wagens. Roland Maes, de eigenaar van CRM Group, is de drijvende kracht achter NRG-Hub.

Elektrische laadpalen zijn steeds vaker terug te vinden in het straatbeeld, maar een volledig laadplein is toch iets nieuws. De supermarktketen Colruyt opende in 2022 aan zijn hoofdzetel in Halle een laadplein met in totaal 54 laadpalen. Nu krijgt ook Desselgem er eentje. Roland Maes, de eigenaar van het IT-bedrijf CRM Group, opende woensdag een nieuw laadplein ter hoogte van de Gentseweg 203.

Het laadplein, zeg maar de toekomstversie van een klassiek tankstation, biedt plaats aan 23 voertuigen en is geschikt voor elektrische personenwagens, bestelwagens, e-bussen en e-trucks tot 16 ton. Om de veiligheid van de bestuurders te garanderen, wordt er gewerkt met nummerplaatherkenning. Camera’s kunnen, met behulp van artificiële intelligentie, problematische situaties zoals brand, sluikstorten of dreigende carjackings herkennen en hiervan melding maken aan de bewaker van het terrein.

Pauzeren

Wie gebruik wil maken van het laadplein, kan online checken welke laadpalen vrij zijn en er desgewenst eentje reserveren. Ook de laadbeurt uitzitten in de auto, is hier niet meer nodig. “Bij NRG-Hub moeten chauffeurs niet zitten wachten in hun voertuig. Ze kunnen hier pauzeren of werken in een ruimte met zitplaatsen, automaten voor eten of drinken en snelle wifi”, zegt Roland. “Via een scherm kan iedereen de voortgang van zijn eigen oplaadsessie volgen en zien hoe lang het nog duurt om zijn voertuig tot 100 procent op te laden.”

De laadpalen worden gevoed met stroom van onder meer zonnepanelen op de eigen site van CRM Group en windmolens. De bedrijfsleider benadrukt dat het laden tegen marktconforme prijzen zal gebeuren. “Meer nog, de gebruiker kan een prijscategorie kiezen. Wie meer tijd heeft, kan ervoor opteren om langer te laden tegen een goedkoper tarief”, legt hij uit.

Informatieplatform

Het laadplein in Desselgem is maar het begin voor Roland, die naast zaakvoerder van het IT-bedrijf ook de drijvende kracht achter CEO’s 4 Climate is. Dat is een informatieplatform voor ondernemers die duurzaam willen ondernemen. NRG-Hub wil de komende twee jaar 20 tot 30 laadpleinen openen in Vlaanderen. “Onze laadpleinen zullen bijdragen tot een verdichting van de publieke laadinfrastructuur”, zegt hij. “Dat zal helpen om de angst voor een lege batterij te reduceren en sommigen over de streep halen om hun dieselwagen te vervangen. Onrechtstreeks dragen we zo bij tot minder uitstoot.”

Net zoals de eerste NRG-Hub in Desselgem zullen de volgende laadpleinen bewust weg van de snelweg ingeplant worden. “We mikken op locaties daarbuiten, niet iedereen rijdt de snelweg op om op te laden. Dit eerste laadplein is een mooie illustratie van het potentieel: er komen hier dagelijks 25.000 voertuigen voorbij”, aldus Roland Maes. (PNW)