BattMobility stelt 100% elektrische deelwagens ter beschikking in Brugge

Met BattMobility erkende Stad Brugge zopas een nieuw deelwagenplatform. De zes deelwagens van BattMobility zijn 100% elektrische wagens en dit in verschillende segmenten.

Ze staan in de Noordveldstraat (Sint-Andries), Potentestraat (Sint-Pieters), Sint-Jozefsplein en Marguerite Yourcenarstraat (Sint-Jozef) Petronilla van Outryverstraat (Sint-Kruis) en de parking Gemeneweidebeek langs de Vossensteert in Assebroek.

Voor meer info over het diverse aanbod van BattMobility kan je op maandag 16 december om 19 uur terecht op de infosessie in De Zorge, Moerkerkse Steenweg 194 in Sint-Kruis. Inschrijven is niet verplicht, maar wel aangeraden en kan via de website www.battmobility.be/agenda. (CGRA)