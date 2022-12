AWV rooit 88 onstabiele bomen langs Brugseweg: “Voorkomen dat ze omvallen”

Tijdens de werken aan de fietspaden langs de Brugseweg (N313) in Langemark-Poelkapelle stelde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vast dat alle 88 bomen tot aan het Canadees monument in de rijrichting van Poelkapelle onstabiel zijn en moeten gerooid worden. AWV belooft wel elders de bomen te compenseren.

Langs de Brugseweg (N313) in Langemark-Poelkapelle legt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) sinds maandag 10 oktober het betonnen fietspad opnieuw aan. “Vanaf de Wijngaardstraat tot aan de grens van de bebouwde kom van St.-Juliaan en vanaf de grens van de bebouwde kom van St.-Juliaan tot de O.L.Vrouwstraat zijn alle bomen in de rijrichting van Poelkapelle, 88 in totaal, onstabiel en in slechte staat”, zegt woordvoerder Eveline Vandecaetsbeek van AWV. “Om te voorkomen dat de bomen zullen omvallen en zo de veiligheid van de fietsers in het gedrang zouden brengen, heeft AWV beslist de bomen te rooien in de eerste week van januari.”

Trekproeven

Tot die conclusie komt het AWV na een aantal trekproeven, waarbij met een lange kabel aan een boom getrokken om te meten wat het effect is van bijvoorbeeld een windstoot op die boom. “Omdat de bomen in hun huidige staat gekneld zitten tussen het fietspad en het talud van de grachten, groeien ze schuin”, vervolgt de woordvoerder. “De bomen laten staan zou hun toestand op lange termijn verslechteren, waardoor de veiligheid van de fietsers in gevaar kan komen. Daarop werd beslist de bomen te rooien. Na de wegenwerken, die in normale weersomstandigheden duren tot begin maart van volgend jaar, zal gezocht worden naar een betere plek om de bomen te compenseren.”

Werken aan fietspad on hold

Doordat de onstabiele bomen gerooid moeten worden, komen de eigenlijke wegenwerken on hold te staan. “Waar volgens de oorspronkelijk plannen zou gewerkt worden aan de fietspaden tot aan Poelkapelle, aan beide zijde van de rijweg, zal AWV door de impact van de werken op de bomen nu enkel nog de huidige twee werkzones verder afwerken. De werken worden na het rooien van de bomen verder gezet tot het fietspad een eerste laag asfalt heeft. De bovenste laag asfalt wordt begin maart, bij betere weersomstandigheden geplaatst”, besluit Eveline Vandecaetsbeek. (TOGH)