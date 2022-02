AWV plant studie voor bijkomende carpoolparking nabij de E17

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakt een studie over de ontwikkeling van een bijkomende carpoolparking in de buurt van het op- en afrittencomplex aan de autosnelweg E17. De ruimte op de bestaande carpoolparking langs de Vichtesteenweg is te beperkt.

Vlaanderen telt momenteel een 90-tal carpoolparkings met een totale capaciteit van ruim 5.800 wagens en fietsen. Een van de parkings bevindt zich nabij het op- en afrittencomplex op de E17 langs de Vichtesteenweg in Deerlijk, aansluitend op het kruispunt met de N36. “Die parking is te klein geworden en daarom stelt AWV dit jaar een studiebureau aan”, verduidelijkt Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA).

“In maart van vorig jaar vond er al een overleg plaats met het gemeentebestuur van Deerlijk over de mogelijke opportuniteiten. Het studiebureau moet verder onderzoeken op welke manier er bijkomende carpoolparking kan ontwikkeld worden. Voor de studie maakt Vlaanderen 85.000 euro vrij. De kostenraming voor de effectieve werken bedraagt 500.000 euro.”

Filip Terryn, fractieleider van N-VA Deerlijk, reageert tevreden. “Met onze lokale afdeling zijn wij al langer vragende partij om de bestaande carpoolparking in de omgeving van het op- en afrittencomplex uit te breiden. Bovendien deden we in 2019 het voorstel om op de plaats waar nu het huidige, vervallen autoleerrijpark is, een carpoolparking in te richten. Het is bijzonder fijn dat er dankzij de Vlaamse overheid binnenkort extra parking komt in onze gemeente om te carpoolen.” (DRD)