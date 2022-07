Avelgem zet eerste stap voor trajectcontrole tussen Waarmaarde en kruispunt Ruggestraat

De gemeenteraad heeft op 27 juni zijn goedkeuring gegeven voor de eerste stap in het mobiliteitsdossier rond de Oudenaardsesteenweg: de verbintenisverklaring met het Agentschap Wegen en Verkeer en de politiezone MIRA.

“Dat houdt in dat het AWV de infrastructuurkost op zich neemt, en dat de gemeente de betaling van het onderhoud op zich neemt”, zegt burgemeester Lut Deseyn (gbA-GEMEENTEBELANGEN), tevens verantwoordelijke voor mobiliteit in Avelgem. “De politiezone zal zich ontfermen over de verkeersboetes die de trajectcontrole met zich mee zal brengen.”

De trajectcontrole is het belangrijkste onderdeel van het mobiliteitsplan op de N8. Begin 2021 vroeg het Vlaams departement Mobiliteit aan alle lokale besturen om knelpunten op schoolroutes langs gewestwegen te signaleren. Avelgem gaf toen vier knelpunten door. De drie fietsoversteken op de Oudenaardsesteenweg – in centrum Waarmaarde, het kruispunt Hulstraat-Lindestraat en het kruispunt Ruggestraat-Langestraat – hoorden daarbij, maar ook het aanliggend fietspad langs de Oudenaardsesteenweg tussen de Lindestraat en de Brugstraat werd doorgegeven. Het Vlaams Gewest beveiligde de fietsoversteken met bijkomende verlichting.

Vijftig per uur

Avelgem vroeg daarbovenop de biggenruggen op de Oudenaardsesteenweg weg te halen, op voorwaarde dat de snelheid er verlaagd zou worden tot vijftig kilometer per uur.

“Langs de N8 zijn er op sommige plekken aan één kant van de rijweg dubbele fietspaden, vooral naar het centrum van Waarmaarde toe. Deze worden van de weg gescheiden door biggenruggen”, zegt Lut Deseyn. “Een studie wees uit dat die biggenruggen, als auto’s moeten uitwijken voor andere, soms meer gevaren produceren dan ze voorkomen. Vandaar het idee om ze weg te halen. Maar dat kon enkel als we de maximale snelheid op de N8 zouden inperken tot vijftig kilometer per uur. We bouwden ook al extra veiligheid in met de lichten bij de fietsoversteken. Bovendien zal de aslijn in het midden van de N8 verwijderd worden; dat maakt dat de weg minder breed oogt, waardoor automobilisten sowieso zullen vertragen.”

De infrastructuur van de trajectcontrole moet klaar zijn tegen begin september, de start van het nieuwe schooljaar.

