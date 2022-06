Autozegening aan Sint-Maartenskerk van Neerwaasten

Een traditie die al decennialang in ere wordt gehouden, waar ook dit jaar geen uitzondering op kwam. Tientallen auto’s werden aan de Sint-Maartenskerk van Neerwaasten gewijd, in de hoop een veilig jaar in het verkeer te kennen.

Voor het eerst georganiseerd in 1958, is het wijden van voertuigen een erg belangrijk deel van het parochiale gebeuren geworden. Na de mis verzamelden afgelopen zaterdag dan ook een vijftigtal wagens teneinde met wijwater besprenkeld te worden. Voor deken Joseph Nyembo-Kamwanga was het dan ook een blij weerzien met de gelovigen van de parochie. “Het is een traditie die zijn oorsprong kent bij Sint-Christophe”, lacht de kerkdienaar.

“Sint-Christophe hielp mensen met het oversteken van een woelige stroom en ergens in de 5de eeuw werd daar dan een traditie aan gekoppeld. Natuurlijk wijden we nu nog maar zelden paard en kar maar gaat het om auto’s en motorfietsen. Door hun voertuig te laten wijden hopen mensen dat ze zonder schade of gewonden een jaar lang het verkeer kunnen trotseren. Natuurlijk is het geen garantie dat men geen ongeval zal hebben maar voor heel wat mensen is het een soort van gemoedsrust. Voor de parochianen is en blijft het een belangrijke gebeurtenis, alvorens ze met de wagen op vakantie vertrekken.”