Autoweg A11 houdt dagelijks 4.054 trucks uit de polderdorpen Lissewege en Dudzele

Exact vijf jaar geleden werd de prestigieuze autosnelweg A11 geopend. Maar realiseert de autostrade zijn doel: het scheiden van het havenverkeer met het lokaal verkeer naar de polderdorpen? Niet helemaal, zo blijkt. Er rijden nog altijd 1.700 voertuigen door het witte polderdorp Lissewege én truckers met een verouderde gps rijden zich nog altijd vast in Dudzele.

Vlaanderen investeerde 674 miljoen euro in de amper 12 km lange autosnelweg A11, die op 1 september 2017 werd opengesteld voor het verkeer. Per kilometer was het de duurste autosnelweg die ooit in ons land aangelegd werd.

Was het sop de kolen waard? Het aantal gebruikers van deze ‘missing link’ op een gemiddelde weekdag is in vijf jaar tijd alvast gestegen van 15.251 naar 21.626 auto’s. En 2022 belooft een topjaar te worden, want het Vlaams Verkeerscentrum telde dit jaar al 23.571 auto’s op de A11.

Vrachtwagens

“Daaronder 4.054 vrachtwagens per dag, die zonder de A11 de dorpskommen van Dudzele of Lissewege zouden ingereden zijn”, stelt Eveline Vandecaetsbeek, woordvoerder van het Agentschap Wegen & Verkeer. Zij vindt dat de A11 geslaagd is in zijn opzet om het haven- en lokaal verkeer te scheiden.

“De A11 telt nog steeds geen drukke verkeersintensiteiten, maar al wie op deze autoweg rijdt, moet nu niet meer langs de dorpskernen. Als vrachtwagenchauffeur heb je er ook geen baat meer bij om via de lokale dorpen te rijden want via de A11 gaat het veel sneller.”

Steeds meer GPS’en aangepast

Tenminste als de brug niet openstaat. Want de A 11 is de enige autoweg in Vlaanderen met beweegbare brug. “Die staat op een doordeweekse dag vijf keer open, om een schip op het Boudewijnkanaal te laten passeren”, zegt Eveline Vandecaetsbeek.

Zij heeft geen weet meer van automobilisten en truckers die met hun verouderde gps-kaarten fout gestuurd worden en zich toch nog vastrijden in de polderdorpen. “We krijgen daar al heel lang geen klachten meer over. Vroeger werkten navigatietoestellen met vaste kaarten in het toestel zelf.”

“Je moest als gebruiker zelf regelmatig een update van de kaart doen. Deed je dat niet, dan kon je verkeerd gestuurd worden door je GPS omdat deze nog niet van een bepaalde wijziging aan de weginfrastructuur afwist. Tegenwoordig werken de meeste toestellen en apps met centraal beheerde kaarten zodat automatisch steeds de meest recente versie gebruikt wordt”, aldus Eveline Vandecaetsbeek.

Géén afrit in Dudzele

Hoe ervaren de polderdorpen de voorbije vijf jaar? Wij polsten even bij wakkere inwoners van Lissewege en Dudzele. Rudy Meyns van de VVV Toerisme Lissewege stelt: “De aanleg van de A11 is een goede zaak. De tijd dat alle vrachtwagens via een secundaire landweg, hangend achter een tractor, de achterhaven van Zeebrugge moesten bereiken vanaf de expresweg vanuit Antwerpen is gelukkig voorbij. Ook het woon-, werk- en toeristisch verkeer bereikt nu vlotter de Oostkust vanuit de E40, zonder nog de kustweg te overbelasten.”

“Bij de aanleg van de A11 heeft men echter gekozen om ter hoogte van Dudzele géén afrit meer te voorzien. Reden daartoe was dat men minder doorgaand verkeer wou door Dudzele om Brugge en de Pathoekeweg te bereiken. Wat men vergat, is dat al dit verkeer nu door het dorp van Lissewege rijdt. Met alle gevolgen van dien. Om en bij de 1.700 voertuigen per dag razen door een van de tien mooiste dorpen van Vlaanderen.”

Op de kasseien

“Gevolg is vooral tijdens de spitsuren één grote autosnelweg door het dorp richting de ter Doeststraat, om zo Dudzele, Pathoekeweg en Brugge te bereiken. Ook zowat iedereen uit Zeebrugge, Zwankendamme en Lissewege die het containerpark wil bereiken, rijdt met aanhangwagen door Lissewege op de kasseien.”

“Het lawaai is oorverdovend en de snelheid van veel gewoonterijders gaat vaak naar 60 km/u in de dorpskom. Deze situatie wordt al jaren aangeklaagd bij het stadsbestuur, maar kent geen oplossing. Opvallend is dat alle kruispunten op de N31 tussen de E40 en de haven ondertunneld werden en nu zelfs ook nog voorzien worden van geluidschermen. Het enige kruispunt waar tunnel noch geluidsschermen komen is dit in Lissewege… Woon er maar eens! Dag en nacht razen de trucks er voorbij. In Lissewege moet alles wijken voor de haven..”

Landbouwers

Hoe reageert men in Dudzele? Gemeenteraadslid Olivier Strubbe (CD&V) uit gemengde gevoelens. “Er is wat geluidshinder, maar door de tonnagebeperking is het doorgaand verkeer van vrachtwagens miniem. Af en toe rijdt er nog een Roemeense trucker met een verouderde gps fout.”

“Hoe ben je zelf in een vreemd land? Je vertrouwt blindelings op je apparatuur en ziet de verbodsborden niet. Het is ook niet zo eenvoudig om dit aan te pakken: landbouwers moeten met hun tractor ook nog door de dorpskom kunnen rijden.”

“Maar Dudzele mist inderdaad een op- en afrit langs de A11. Als wij naar Zeebrugge willen, moeten we ofwel door Lissewege rijden ofwel eerst de ventweg naar het B-park nemen en dus richting Brussel sturen. Qua tijd is dat niet langer, maar het menselijk brein is niet ingesteld op een manoeuvre waarbij je eerst naar links moet om rechts te belanden. Het alternatief is de nieuwe brug aan de Jozef Verschaeveweg, maar dan rij je in het havengebied…”