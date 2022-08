Autovrije Zondag op Brugse ring

Autovrije Zondag sluit op zondag 18 september de Europese Week van de Mobiliteit af. Stad Brugge bedacht hiervoor in samenwerking met Brugge Plus een ander concept op een unieke locatie.

Burgemeester Dirk De fauw: “Die dag wordt een stuk van de ring (Gulden-Vlieslaan kant Stil Ende) tussen Bloedput en Ezelpoort autovrij gemaakt. De anders heel drukke verkeersas wordt een bruisende plek met tal van gezinsactiviteiten waarbij mobiliteit centraal staat. De straten van de binnenstad zijn op zondag 18 september ook autoluw tussen 10 en 18 uur. We vragen iedereen dus om op die dag de auto te laten staan, en zich zoveel mogelijk te voet of met de fiets te verplaatsen.”

(Kindvriendelijke) activiteiten

In de Gulden-Vlieslaan staan heel wat kindvriendelijke activiteiten op het programma. “Autovrije Zondag wordt zeker een feest voor kinderen en gezinnen. We zeggen die dag massaal ‘nee’ aan de auto, en dat nemen we zelfs letterlijk. Er is een Urban Pump Track (een uitdagend parcours voor wie houdt van ‘urban sports’ zoals skaten, steppen, skeeleren,…), we tekenen met krijt op auto’s en racen met zeepkisten over de anders zo drukke ring. Van het saaie asfalt maken we een groot kunstwerk. Voor de echte durvers is er een deathride over het water. Langs de VERO-route (verkeerseducatieve route) in Christus Koning leren kinderen om veilig te fietsen”, licht schepen van Jeugd Mathijs Goderis toe.

Daarnaast kan je ook deelnemen aan het Brugs Kampioenschap Surplacen en zelfs aan een brulrace, waarbij wie het luidst roept, het snelst over de streep racet.

Ook in de Speelmansrei en de Pater Damiaanstraat is er een en ander te doen. In de Speelmansrei kan je een Blote Voetenpad volgen, en in de Pater Damiaanstraat kunnen kinderen een groot spinnenweb over de straat maken. Vanop een terras kan je genieten van de muziek van jongerenzender Villa Bota.

Kroenkelen, braderie, kermis en jeugd-sport-cultuurmarkt

Ook Kroenkelen staat dit jaar weer op het programma van Autovrije Zondag. “Deze gezellige wandel- en fietshappening in Brugge en het Brugse Ommeland is al 25 jaar een vaste waarde op deze feestelijke dag. Ook dit jaar is de uitvalsbasis het Sint-Lodewijkscollege in de Magdalenastraat. Daar kan men zich inschrijven voor de verschillende tochten. Na de fysieke prestatie kan men nog napraten met een drankje en genieten van de randanimatie”, geeft schepen van Sport Franky Demon mee.

De Langestraat, Hoogstraat, Philipstockstraat en Mallebergplaats zijn verkeersvrij van 10 tot 20 uur voor de jaarlijkse braderie.

In Sint-Kruis zijn de Moerkerkse Steenweg en Boogschutterslaan van 12 tot 18 uur autovrij naar aanleiding van Sint-Kruis Kermis. Op het programma zijn naast kermis onder andere ook straattheater en kinderanimatie voorzien.

Op Autovrije Zondag is er ook nog de Jeugd-Sport-Cultuurmarkt op ’t Zand, waar heel wat jeugd-, sport en cultuurorganisaties hun werking en programma zullen voorstellen. Er zijn ook initiaties en demo’s gepland.

Duurzame mobiliteit

De focus van Autovrije Zondag ligt op duurzame mobiliteit. Schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet: “Brugge wil net als zoveel andere steden de uitstoot van broeikasgassen sterk verminderen. Dit is noodzakelijk om de leefbaarheid van de stad en de planeet te garanderen. Tijdens Autovrije Zondag kan men ervaren welke voordelen het oplevert als men zich zonder auto verplaatst.”

“Onze stad heeft de komende jaren heel wat ambitie op het vlak van mobiliteit. Zo schenken we extra aandacht aan verkeersveiligheid, leefbare mobiliteit en duurzaamheid. We willen de fiets nog meer promoten als het ideale vervoermiddel voor woon-werk- en school-werkverkeer. Ook het fietscomfort willen we nog meer verbeteren”, vult burgemeester Dirk De fauw aan.

Op Autovrije Zondag kan je ook de toekomstplannen en lopende initiatieven rond duurzame mobiliteit ontdekken. Zo is er een ludieke quiz met een ‘feestfiets’, bizarre weetjes, maffe presentatoren en uitdagende vragen. Je kan ook je fiets laten labelen, herstellen of e-(cargo)fietsen testen. Ook over autodelen is er informatie beschikbaar.

Wie meer wil weten over duurzame verplaatsingen kan de scone app (www.scone.ai) downloaden en zich aansluiten bij de community ‘BruggeNaarMorgen’. Deelnemers krijgen een gratis drankje op Autovrije Zondag en maken kans op fantastische prijzen.

(CGRA)