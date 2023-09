Autovrije Zondag in Brugge in het teken van duurzame mobiliteit

Een bruisende editie van Autovrije Zondag moet op zondag 17 september de Europese Week van de Mobiliteit feestelijk inzetten in Brugge. Brugge Plus, stadsdiensten en particuliere organisatoren staan in voor een dag vol plezier, beweging en duurzame initiatieven.

Op het programma onder andere een UITpas- en een Mobiliteitsmarkt, de Grote Badeendjesroute, een potluck picknick en een vrij podium in de Guido Gezelletuin. Voorts is er op ’t Zand de ‘Dag van de Sport’ (de vroegere ‘Dag van de Brugse Sportclubs’), de wandel- en fietshappening Kroenkelen, de jaarlijkse braderie in de Langestraat en Sint-Kruis Kermis.

De straten van de binnenstad zijn tussen 10 en 18 uur autoluw. Je verplaatst je dan ook best zoveel mogelijk te voet of met de fiets. (CGRA)

Info: www.brugge.be/autovrijezondag