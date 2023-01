Auto’s kunnen volledig Vandenpeereboomplein in Ieper weer over: “Afwerking in eerstvolgende weken”

Deze week opende de ‘poort’ van de Boezingepoortstraat, een mijlpaal voor gemotoriseerd verkeer door de Ieperse binnenstad: wagens kunnen voortaan weer over het volledige Vandenpeereboomplein rijden.

Nadat voertuigen vanuit de Neermarkt en Boterstraat afslaan richting het Vandenpeereboomplein, kunnen ze sinds deze week weer het hele plein oversteken en verlaten via de Boezingepoortstraat, die tijdelijk is ingericht voor eenrichtingsverkeer.

“Van zodra de verbinding met de Elverdingestraat opnieuw is opengesteld, geldt opnieuw tweerichtingsverkeer in de Boezingepoortstraat”, zegt Ives Goudeseune, schepen van Openbaar Domein (Vooruit).

Er is nog geen doorgang mogelijk richting Elverdingestraat, omdat op dat deel van het plein nog verharding komt. Na de aanleg moet die verharding nog enkele weken uitdrogen voordat verkeer opnieuw wordt toegelaten.

De werken op de Leet, waar het Vandenpeereboomplein een groot deel van uitmaakt, zijn gestart eind 2020. Het grootste deel van het plein is intussen afgewerkt en er kan sinds deze week op een bijkomend deel geparkeerd worden.

Fontein

In tegenstelling tot vroeger kunnen wagens het Vandenpeereboomplein zelf alleen nog in één richting doorkruisen en onder de Kloosterpoort wordt geen gemotoriseerd verkeer meer toegelaten richting het Astridpark. Op een deel van het plein is nu een fontein met bijna 50 spuitmonden voorzien.

“De fontein zal dit voorjaar al eens getest worden, maar pas definitief in werking tegen de zomer”, aldus Goudeseune. “De komende weken worden nog zeven nieuwe bomen geplant en zitbanken, vuilbakken en fietsenstallingen geplaatst. De afwerking is voorzien in de eerstvolgende weken.”

De schepen spreekt zich nog niet uit over een datum. “Veel hangt af van het weer en de laatste leveringen”, klinkt het.

Op het nabijgelegen Sint-Maartensplein zijn de riolerings- en wegenwerken eind vorig jaar gestart. Het plein blijft tijdens deze werken parkeer- en verkeersvrij, en er is tijdelijk geen doorgang door de Donkerpoort in de Lakenhallen. (TP)