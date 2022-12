Auto’s kunnen bij grote drukte in Brugge parkeren op busparking aan het Kanaaleiland

Brugge wordt dezer dagen overspoeld door dagjesmensen. Om de bijhorende parkeerproblemen op te lossen wordt de busparking aan het Kanaaleiland opengesteld voor auto’s, van zodra de parking aan het station volzet is.

Interparking telt in Brugge 5.277 ondergrondse parkeerplaatsen. In het voorjaar van 2022 kwamen er 625 bij onder ‘t Zand en het Koning Albert I-park. Vorig jaar in mei werd de nieuwe parking in de Ezelstraat, met 139 plaatsen, in gebruik genomen. Alfa Park in de Predikherenrei heeft plaats voor 200 voertuigen.

En toch blijkt dit nog onvoldoende te zijn op topdagen, zoals in de kerstvakantie. De voorbije dagen brachten heel wat koopjesjagers en dagtoeristen een bezoek aan Brugge. Dit zorgde ervoor dat de beschikbare parkings kort na de middag al volledig volzet waren.

Busparking

“Door de volle parkings merkten we dat heel wat wagens – vooral met buitenlandse nummerplaten – door de Brugse straten reden op zoek naar een parkeerplaats. Tegelijk stellen we vast dat er op de busparking aan het Kanaaleiland nog veel plaats is”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Daarom werkten we een overeenkomst uit met Interparking. Interparking zal de in- en uitrit van de parking aan het Kanaaleiland vrijdag – en indien nodig ook zaterdag – openzetten van zodra parking Station volzet is. Dit zal vermoedelijk vanaf 13.30 uur het geval zijn.”

Slagboom

“Zolang de parking aan het Station volzet is, blijven de slagbomen op het Kanaaleiland openstaan. Als er opnieuw plaatsen vrij zijn aan het Station, zal de toegang op het Kanaaleiland gesloten worden. De slagboom voor het uitrijdend verkeer blijft open tot de volgende ochtend. De politie zorgt voor begeleiding zodat men vlot de weg vindt naar de tijdelijke parking en dat er ordentelijk geparkeerd kan worden”, aldus Dirk De fauw.