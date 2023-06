Autoluwe Katelijnestraat verdeelt de Brugse handelaars

Vanaf 1 juli wordt de Katelijnestraat in Brugge dagelijks van 13 tot 18 uur autoluw. Enkel bewoners, taxi’s en zorgverstrekkers mogen nog voorbij het Ankerplein. Een slimme camera zal waken over de naleving van de maatregel. De handelaars reageren erg verdeeld over de nieuwe verkeerssituatie in hun straat, net nu het stadsbestuur met rode hangmatten de gewijzigde mobiliteit promoot.

In de binnenstad staan sinds woensdag 25 rode hangmatten. Met die stunt wil het stadsbestuur promoten dat het stadscentrum dankzij het nieuwe mobiliteitsplan vanaf 1 juli leefbaarder wordt.

Autoluw

Niet alleen de busregeling van De Lijn verandert drastisch, over een week behoort ook de Katelijnestraat tot het autoluwe gebied dat Brugge geleidelijk aan invoert. De Steenstraat is al elke namiddag autovrij, de Geldmuntstraat en Zuidzandstraat zijn autoluw op zaterdag- en zondagnamiddag. De Katelijnestraat wordt het elke namiddag vanaf het Ankerplein.

Er komt een dynamische toegangscontrole. De straat wordt niet afgesloten, maar slimme politiecamera’s zullen de nummerplaten van passerende automobilisten herkennen.

Wie niet tot die ‘witte lijst’ behoort, krijgt een boete. Concreet krijgen enkel buurtbewoners, zorgverstrekkers, erkende mantelzorgers, taxi’s, bussen, IVBO-vrachtwagens en aannemers van werven in de buurt nog toegang tot die autoluwe zone. Voor tijdelijk werfverkeer dient vooraf een vergunning aangevraagd te worden.

Levensgevaarlijk

Hoe wordt de nieuwe verkeersregeling onthaald? We trokken op onderzoek in de buurt. Daniël Jonckheere, eigenaar van het Bierpaleis in de Katelijnestraat, glundert: “Eindelijk! We smeekten al lang om deze maatregel. De leveranciers kunnen ’s ochtends hun waren lossen. Ik zie geen probleem.”

“De rijdende auto’s tussen de wandelende toeristen in onze heraangelegde straat, zonder voetpad, zijn levensgevaarlijk. In feite zou de maatregel al om 11.30 uur mogen ingaan, want er is dan al veel volk op straat. Een tip voor de koetsiers: laat je paarden niet te snel koersen tussen de toeristen, anders riskeer je ongelukken!”

Pakjes

De Britse Sue Denaeghel, die al dertien jaar het toeristenwinkeltje Sue’s Corner in de Mariastraat runt, is minder blij met de maatregel: “Zeven pakjesdiensten gebruiken mijn winkel voor het leveren van pakjes. Er worden bij mij 150 à 200 pakjes per dag opgehaald.”

“Veel Bruggelingen stationeren hiervoor kort hun voertuig op de laad- en loszone. Nu wordt mijn afhaalpunt amper toegankelijk voor mijn klanten. Niet iedereen kan ’s morgens een pakje leveren of ophalen. Er dient omgereden te worden via ’t Zand en de Zuidzandstraat, maar ook die straten zijn vaak afgesloten voor allerlei evenementen. Bij elke hoest- of niesbui worden in Brugge straten afgesloten”, zucht deze winkelierster.

Leefbaar

Volgens kunsthandelaar Jean Moust uit de Mariastraat moet het algemeen belang primeren. “Lokale handelaars zijn inderdaad niet meer zo makkelijk bereikbaar ’s namiddags. Dat is vervelend, maar autoluwe historische stadscentra zijn een trend. Kijk maar naar Leuven en sommige gedeelten van Parijs.”

Een autoluwe binnenstad maakt Brugge opnieuw aantrekkelijk en leefbaar voor de Bruggelingen

“Ik juich deze maatregel toe, hopelijk kan het stadsbestuur zo opnieuw meer bewoners naar de binnenstad lokken. Geef toe, mag je Brugge nog een echte, levendige stad noemen? ’s Avonds, als de toeristen weg zijn, zie je niet veel volk meer op straat.”

“Een autoluwe binnenstad maakt Brugge opnieuw aantrekkelijk en leefbaar voor de Bruggelingen. Als handelaar zal ik weinig last hebben van die maatregel. Kunst wordt dezer dagen via het internet gekocht door een internationaal cliënteel. Gelukkig sta ik zelf op de ‘witte lijst’, omdat ik achter mijn zaak een garage heb en dus altijd mag doorrijden.”

Omleiding

Antiquair Marc Van de Wiele is helemaal niet blij. “Het stadsbestuur wil auto’s weg uit de binnenstad, terwijl de kerkfabriek van de Onze-Lieve-Vrouwekerk een deel van haar site verkocht heeft, zodat er een parking voor veertig auto’s gebouwd kon worden.”

“De lusten van deze maatregel wegen niet op tegen de lasten. Heel wat leveranciers en klanten komen uit onze buurlanden, die bereiken Brugge niet in de ochtend en moeten dus omrijden via ’t Zand en de Zuidzandstraat om naar ons veilinghuis in Groeninge te geraken.”

De lusten van deze maatregel wegen niet op tegen de lasten

“Wij mogen geen veilingen elders organiseren en hebben zwaar geïnvesteerd in ons veilinghuis. We organiseren meestal veilingen op vrijdag en zaterdag, nu kunnen klanten ons moeilijker bereiken op zaterdagnamiddag om aangekochte kunstwerken mee naar huis te nemen. Probeer dan eens voorbij ’t Zand en in de Zuidzandstraat te geraken! Is dat rondrijden dan zoveel beter voor het milieu?”

Geen infomoment

Architect Jan Hermant is al vijf jaar bezig met het verbouwen van de voormalige kunstgalerie ’t Leerhuys van zijn moeder Lieve en heeft in een open brief aan burgemeester zijn grieven geformuleerd. “Mijn bezorgdheid behelst niet alleen de rompslomp voor het verkrijgen van een vergunning voor het werfverkeer. Ik stel vast dat de maatregel genomen wordt zonder infomoment voor de bewoners.”

“Ik heb de indruk dat de binnenstad opgeofferd wordt aan de toeristen. De uitwerking van het autoluw gebied gebeurt zeer amateuristisch en getuigt van weinig affiniteit met de lokale bevolking.”

Via Brugge-Up kunnen Bruggelingen hun onderhuidse bezorgdheden ventileren

“Zowel in het Stadsmagazine als op de website van de Stad luidt de doelstelling: een autoluw gebied maakt het ook aangenamer om te wandelen, te fietsen en te shoppen. Enkel in de bewonersbrief voor de lokale bewoners komt ook een verwijzing naar ‘wonen’, alsof een redacteur nog even een aanvulling toevoegde. ‘Werken’ werd vergeten…”

“Ik ben niet tegen de doelstelling op zich, propere lucht in de stad, maar stel mij vragen. Dat hetzelfde stadsbestuur de toestemming gaf voor de Gumball Rally 3000 op de Markt tart alle logica: een event toelaten dat de auto op een erepodium plaatst, terwijl in de stadskern een drastische en overhaaste repressie tegen de auto ingevoerd wordt”, aldus Jan Hermant, die op Facebook en Instagram Brugge-UP! lanceerde: een stream of online verzamelkanaal waarop bewoners hun onderhuidse bezorgdheden omtrent wonen, mobiliteit, beleving en bestuur kunnen ventileren.

Boete van 53 euro

Burgemeester Dirk De fauw erkent dat het een aanpassing is voor de lokale handelaars, die vooral op zaterdagnamiddag , als ook de Zuidzandstraat autoluw is, voor mobiliteitsproblemen kan zorgen. “Overtreders riskeren een boete van 53 euro. Hoteliers kunnen tot de volgende dag, de maandag tot 11 uur, de nummerplaat voor hun klanten inbrengen. Ook voor werfverkeer kan het nadien gebeuren. Zo’n administratieve rompslomp is dat niet.”

