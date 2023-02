Autodelen met een Fiat 500 op twee locaties

Na eerder in de regio onder meer Ieper, Zonnebeke, Moorslede, Ledegem en sinds dit weekend ook Mesen is de stad Wervik ook gestart met een proefproject autodelen en werkt het hiervoor net zoals in de andere gemeenten samen met Claus Mobility uit Geluveld.

Niet iedereen rijdt elke dag met de auto. Maar een wagen die niet wordt gebruikt kost ook geld: verzekeringen, onderhoud… Voor veel burgers is een auto delen misschien een interessantere piste dan een eigen wagen aanschaffen. “Bij autodelen gebruik je een auto wanneer je hem nodig hebt”, vertelt schepen van Mobiliteit Tom Durnez (cd&v). “Heb je hem niet nodig, dan kan deze door iemand anders worden gebruikt. Onze stad start daarom met een proefproject autodelen.”

Claus2you

Het systeem is makkelijk implementeerbaar met de app Claus2you en de telefoon dient als sleutel. Je kan eenvoudig registreren en reserveren. In de prijs die je betaalt zit de brandstof en omnium verzekering inbegrepen. De kostprijs bedraagt 2,99 euro per uur en 0,25 euro per kilometer.

Het gaat om hybride wagens. “Dat is laagdrempelig en veel goedkoper dan elektrische auto’s”, zegt Thomas Colpaert van Claus Mobility. Het is de bedoeling dat de auto’s ook gebruikt worden door de stadsmedewerkers. “Voor hen is er al een infovergadering geweest”, zegt burgemeester Youro Casier (Vooruit). “We gaan ons wagenpark afbouwen. Deels omwille van de kostprijs en voor het milieu. Vandaar dat we bij een nieuwe aankoop kiezen voor een elektrische wagen of op CNG. Bijna twee jaar geleden werd een elektrische aangekocht.”

Mogelijks blijft het niet bij die twee deelauto’s. “We gaan na een jaar evalueren”, aldus Tom Durnez. “Wie weet komt er een deelauto aan het station of in Kruiseke. De komende maanden gaan aantonen of die behoefte er is.”

Met smartphone

Het registeren en starten van de deelauto gebeurt met een smartphone en kwam op de sociale media de opmerking wat met ouderen die daarover niet beschikken…. “We hebben 100 procent de kaart getrokken van de smartphone en laat ons niet vergeten dat veel ouderen zo’n telefoon hebben. Wie een smartphone maar met het gebruik niet goed overweg kan, dan gaan we bij de mensen thuis om hen te begeleiden. Wie zich registreert op ons platform, krijgt een rijtegoed van 15 euro.” (EDB)