Asverschuivingen in de Sparrenstraat in Assebroek remmen snel verkeer niet af

De asverschuivingen in de Sparrenstraat in Assebroek hebben niet het gewenst effect. Automobilisten respecteren nog altijd niet de maximum snelheid van 30 km per uur. Bijgevolg stelt het Brugs stadsbestuur bijkomende maatregelen voor aan de bewoners.

Eerder al experimenteerde de politie met een ‘knip’ in de Sparrenstraat in Assebroek, zodat automobilisten deze woonstraat niet langer als sluipweg naar de Astridlaan en Oedelem gebruikten. Tegen die ingreep rees protest, omdat de auto’s hierdoor langs het OLVA-schooltje in Ver-Assebroek moesten omrijden. Wat de verkeersveiligheid in de schoolomgeving hypothekeerde.

Nadien koos het stadsbestuur voor asverschuivingen in de Sparrenstraat. Maar ook die slagen er niet in om voldoende de snelheid van de automobilisten af te remmen. “Een doortastende of zelfs een integrale heraanleg van de straat is niet mogelijk wegens budgettaire redenen. Daarom onderzocht de mobiliteitsdienst samen met de lokale politie enkele alternatieven”, stelt Dirk De fauw.

Geen parkeerverbod

Verschillende buurtbewoners opperden het voorstel om het parkeerverbod in de straat op te heffen. Dit voorstel kreeg echter een negatief advies van de lokale politie. Een tweede voorstel was het aanscherpen van de asverschuivingen aangezien de huidige asverschuivingen onvoldoende afremmend werken.

Onderzoek wees uit dat dit op twee manieren mogelijk is: door de tussenafstand in de versmalling van vijftien naar tien meter terug te brengen en door de asverschuiving infrastructureel ‘zwaarder’ uit te werken, door bijvoorbeeld de huidige markering en paaltje te vervangen door een groen- of boomvak afgewerkt met een schuine borduur.

Boomvak

Concreet luidt het voorstel dat er tussen de kruispunten met de Astridlaan en Lorreinendreef drie asverschuivingen komen

De eerste asverschuiving (komend van Astridlaan – ter hoogte van huisnummers 16 en 18) kan ingekort worden van vijftien naar tien meter. Aan de zijde van de even huisnummers zou een boomvak komen, aan de oneven zijde een groenzone.

De tweede asverschuiving (ter hoogte van huisnummers 34 en 36) zou op dezelfde manier ingekort worden.

De derde asverschuiving (ter hoogte van huisnummers 50 en 52) kan ook met vijf meter ingekort worden. In plaats van een groenvak te voorzien, zouden hier de markeringen en paaltjes uitgebreid worden om de veiligheid van de fietsers komend uit de fietsdoorsteek te vrijwaren.

Groenvakken

Bovendien stelt de stad de buurt ook voor om tussen de kruispunten met de Lorreinendreef en Engelendalelaan drie bijkomende asverschuivingen duurzaam in te richten met groenvakken. In het meest oostelijke en het meest westelijke groenvak zou een boom komen. Aan de overzijde zouden paaltjes komen om te verhinderen dat voertuigen door de zachte berm rijden om hun snelheid te behouden.

Plateau

Ter hoogte van de fietsoversteek Abdijroute (oude spoorwegbedding) worden geen bijkomende aanpassingen. “Zoals afgesproken met de provincie komt hier op korte termijn een plateau met wegversmalling”, zegt Dirk De fauw.

De bewoners van de Sparrenstraat kunnen hun opmerkingen bezorgen aan de Mobiliteitsdienst en de plannen bekijken op brugge.be/assebroek.