Asverschuivingen aan de Zwepe blijven voorlopig staan, zoektocht naar een betere oplossing

De asverschuivingen op de weg tussen de Kruipuit en Aalter, ter hoogte van de Zwepe, hebben al veel kwaad bloed gezet bij de automobilisten. De asverschuivingen blijven nog enkele maanden behouden, maar er wordt naar een betere oplossing gezocht.

“Na herhaalde klachten – van vooral de inwoners van de Zwepe – dat er op de weg tussen de Kruipuit en Aalter veel te snel gereden wordt, hebben wij ingegrepen. Op de Zwepe werden twee asverschuivingen geplaatst waardoor de automobilisten hun snelheid moeten minderen, omdat zij ter hoogte van de asverschuivingen elkaar niet kunnen kruisen”, legt schepen van openbare werken Peter Van Hecke (Ons Dorp) uit.

De inwoners van de Zwepe waren tevreden, want zij hoorden in hun woonkamer de auto’s niet meer voorbijrazen. De automobilisten waren minder gelukkig met de ingreep. Zij vonden dat de asverschuivingen, als het donker of mistig is, te weinig zichtbaar zijn. De asverschuivingen zouden ook te dicht bij elkaar staan. Het schepencollege beloofde de situatie regelmatig te evalueren.

Fietspaden

Tijdens de laatste evaluatie werd beslist om de asverschuivingen de komende maanden nog te behouden. Ondertussen wordt naar een betere oplossing gezocht. Niet alleen de automobilisten en de fietsers die regelmatig gebruik maken van de fietspaden op de Zwepe laten zich horen. “Van zodra het een beetje regent, komt er modder op de fietspaden. De fietspaden liggen er dan glad bij en het opspattend slijk besmeurt onze kleren”, lieten ze schepen Van Hecke weten. Dat probleem wordt volgens de schepen opgelost als op de Zwepe nieuwe riolering wordt aangelegd. (LV)